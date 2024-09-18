Агент Помазуна назвал страну, в которой он ищет команду для вратаря ЦСКА

Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал ситуацию с отстранением его клиента от тренировок с основным составом.

«Расстроила ситуация с Ильей Помазуном. Искали возможности. Ладно еще, что он с контрактом в ЦСКА, было бы хуже, если бы был без него.

Смотрим сейчас варианты с Саудовской Аравией и еще где-то... Агенты круглый год ищут варианты, но что-то срывается на флажке», – сказал Сафонов.

Помазун вернулся в ЦСКА из аренды в «Урале».

В прошлом сезоне Илья провел 34 матча и пропустил 50 голов.

Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!