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    • Агент Помазуна назвал страну, в которой он ищет команду для вратаря ЦСКА

    Агент Помазуна назвал страну, в которой он ищет команду для вратаря ЦСКА

    Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал ситуацию с отстранением его клиента от тренировок с основным составом.

    «Расстроила ситуация с Ильей Помазуном. Искали возможности. Ладно еще, что он с контрактом в ЦСКА, было бы хуже, если бы был без него.

    Смотрим сейчас варианты с Саудовской Аравией и еще где-то... Агенты круглый год ищут варианты, но что-то срывается на флажке», – сказал Сафонов.

    • Помазун вернулся в ЦСКА из аренды в «Урале».
    • В прошлом сезоне Илья провел 34 матча и пропустил 50 голов.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Все про спорт»

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    18.09.2024 16:40
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