Евтеев оценил игровую форму Алипа

Экс-игрок сборной Казахстана Павел Евтеев оценил игру защитника «Зенита» Нуралы Алипа в матче Кубка России против «Рубина» – 2:0.

«Нуралы хорошо выглядит уже во второй игре подряд – в РПЛ против ЦСКА он тоже смотрелся неплохо. С «Рубином» Алип вышел в стартовом составе, провел на поле все 90 минут и отыграл уверенно, без ошибок. Где-то подключался к атакам по флангу, поддерживал действия «Зенита» в нападении. В целом, казахстанец провел хороший матч», – рассказал Евтеев.