Вратарь махачкалинского «Динамо» оценил шансы команды на титул

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк считает возможной победу команды в РПЛ в самом ближайшем будущем.

– [Защитник «Динамо»] Валентин Пальцев сказал, что его устроит только первое место. Это возможно?

– Поддерживаю его слова. В ближайшем будущем это возможно. Дело не в ресурсах, а в желании работать, психологии и целях на сезон. Если это совпадет, то это возможно. Мы способны на это.

«Динамо» Мх с 9 очками занимает 9-е место в РПЛ.

Клуб дебютировал в Премьер-лиге в этом сезоне.

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!