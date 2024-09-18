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    • Вратарь махачкалинского «Динамо» оценил шансы команды на титул

    Вратарь махачкалинского «Динамо» оценил шансы команды на титул

    Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк считает возможной победу команды в РПЛ в самом ближайшем будущем.

    – [Защитник «Динамо»] Валентин Пальцев сказал, что его устроит только первое место. Это возможно?

    – Поддерживаю его слова. В ближайшем будущем это возможно. Дело не в ресурсах, а в желании работать, психологии и целях на сезон. Если это совпадет, то это возможно. Мы способны на это.

    • «Динамо» Мх с 9 очками занимает 9-е место в РПЛ.
    • Клуб дебютировал в Премьер-лиге в этом сезоне.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.09.2024 12:25
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    Комментарии (2)
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    Каратель помойников
    1726652936
    Меняю четыре баран на одна медаль)
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    The only one
    1726672913
    Ну разве что, если в РПЛ дисквалифицируют оставшиеся 15 команд...
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