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    Агент Черышева высказался о будущем игрока

    Агент бывшего вингера сборной России Дениса Черышева Жорди Саллес опроверг информацию о возможности перехода футболиста в «Ноа».

    «Я видел информацию о том, что Черышев может продолжить карьеру в «Ноа», но это не так. Я общался лично с Денисом, и никакого предложения он не получал. На данный момент у нас нет предложений и от других клубов. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Саллес.

    • Ранее о возможности перехода россиянина в армянский клуб сообщал Arménie Football.
    • 33-летний Черышев находится в статусе свободного агента после ухода из «Венеции».

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    Источник: Sport24

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    18.09.2024 11:13
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