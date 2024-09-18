Агент Черышева высказался о будущем игрока

Агент бывшего вингера сборной России Дениса Черышева Жорди Саллес опроверг информацию о возможности перехода футболиста в «Ноа».

«Я видел информацию о том, что Черышев может продолжить карьеру в «Ноа», но это не так. Я общался лично с Денисом, и никакого предложения он не получал. На данный момент у нас нет предложений и от других клубов. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Саллес.

Ранее о возможности перехода россиянина в армянский клуб сообщал Arménie Football.

33-летний Черышев находится в статусе свободного агента после ухода из «Венеции».

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