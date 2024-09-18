Мостовой объяснил, почему не стоит проводить матч сборных России и Медиалиги

Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой высказался о возможности провести товарищескую игру между национальной командой и сборной Медийной футбольной лиги.

– Согласны ли вы с Луневым, что матч между сборной России и Медиалигой – это бред?

– Отчасти да, потому что Медиалига зашла настолько далеко, что многие уже думают не о том, чтобы стать настоящим футболистом, а бросают профессиональный спорт и идут туда. В профессиональном футболе люди по-настоящему трудятся, это тяжелейшая работа. В Медиалиге люди себе делают имя на том, что они причастны к этому футболу.

По моему мнению, этот матч не нужен. Ради пиара, который будет для самой Медиалиги? У нас уже и так на одном пиаре все живут. У нас уже учиться никто не хочет, все хотят быть блогерами. Это беда.

– Если бы вы сейчас играли за сборную России, интересно было бы сыграть против сборной медиалиги?

– Нет, конечно. Мне бы интересно было сыграть против Германии, Франции, Испании, как мы и играли в свое время. Да и многие ребята играли, за исключением последних двух лет.

– Такой интерес к Медиалиге. Неужели не было бы никаких положительных моментов от этого матча?

– А что там будет? Хайп? Кроме этого модного слова, что может быть интересного в футбольном плане.

– Популяризация футбола среди молодежи.

– Зачем его популяризировать? В футбол играли сто лет назад, пятьдесят и тридцать лет назад играли. В него играли и будут играть, это самый популярный вид спорта на планете Земля. Он уже популяризирован до такой степени, что не вижу недостатка в этом.

Вы не подумайте, что я против Медиалиги. Я не против нее. Я рад, что ребята, у которых не получилось в профессиональном спорте, участвуют в таких соревнованиях. Просто не надо смешивать с настоящим профессиональным футболом. Есть одно, и есть другое. Каждому свое.

Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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