Соболев – о «Зените»: «Я пришел в клуб, у которого второе имя – чемпион»

Нападающий Александр Соболев лестно высказался о «Зените», рассуждая о своей мотивации после перехода из «Спартака».

– Первый домашний матч добавил мотивации?

– Я пришел в клуб, который шесть лет подряд становился чемпионом. Мотивация всегда запредельная. Я пришел в клуб, у которого второе имя – чемпион.

Соболева купили за 10 млн евро.

Во вторник в кубковом матче с «Рубином» (2:0) он сделал первое голевое действие в составе «Зенита» – ассист на Густаво Мантуана.

При этом фанаты петербургской команды оскорбляли и освистывали его, а также подбрасывали надувного дельфина во время игры.

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