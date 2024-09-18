Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Соболев – о «Зените»: «Я пришел в клуб, у которого второе имя – чемпион»

    Соболев – о «Зените»: «Я пришел в клуб, у которого второе имя – чемпион»

    Нападающий Александр Соболев лестно высказался о «Зените», рассуждая о своей мотивации после перехода из «Спартака».

    – Первый домашний матч добавил мотивации?

    – Я пришел в клуб, который шесть лет подряд становился чемпионом. Мотивация всегда запредельная. Я пришел в клуб, у которого второе имя – чемпион.

    • Соболева купили за 10 млн евро.
    • Во вторник в кубковом матче с «Рубином» (2:0) он сделал первое голевое действие в составе «Зенита» – ассист на Густаво Мантуана.
    • При этом фанаты петербургской команды оскорбляли и освистывали его, а также подбрасывали надувного дельфина во время игры.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 1
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 13
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2024 01:41
    Рекомендуем
    Комментарии (33)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    BarStep
    1726638098
    Бытие определяет сознание … :)
    Ответить
    baggio80
    1726639562
    Что вы все тут ноете по сути соболев показал сущность почти всех современных людей в мире продажность лизоблюдство
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1726640849
    тот самый случай, когда хотелось тоже подбросить надувного дельфина и поддержать фанатов виража с кричалкой в адрес Соболя про ган.дон))
    Ответить
    vadikrew
    1726640952
    Как жешь у тебя, шлюпкиного сына, рука-то на чемпионов поднялась в тот злополучный день? Блевать тянет от такого подлизанья.
    Ответить
    erybov1965
    1726641824
    Как же он хочет понравиться быстрей фанатам Зенита,готов все сделать,не только ногами и головой,но и я.....,все это как-то фальшиво.Мотивация у него оказывается запредельная.Мотивация запредельная,на данный момент может быть только в европейском клубе,участвующим в лиге Чемпионов.Вот это уровень наших футболистов - должна расти только зарплата,а не уровень мастерства.
    Ответить
    Cleaner
    1726644978
    Вод же г..... ..... ......... этот Дельфин!!!...(((
    Ответить
    Айболид
    1726645993
    Даже не хочется комментировать мерзкий "елей" этого ондона .
    Ответить
    шахта Заполярная
    1726653230
    У меня даже слов нет как назвать это лизоблюдство. Тьфу, какая мерзость,
    Ответить
    subbotaspartak
    1726655254
    Ушёл и хрен с ним
    Ответить
    balam
    1726678267
    соболь чемпион мира по куни
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+