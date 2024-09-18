Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Соболев прокомментировал дебютный ассист в составе «Зенита»

    Соболев прокомментировал дебютный ассист в составе «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после кубкового матча с «Рубином» (2:0), в котором он отметился дебютным голевым действием.

    • Экс-спартаковец отдал ассист на Густаво Мантуана.
    • В перерыве его заменили.
    • В ходе игры Соболева оскорбляли и освистывали болельщики «Зенита».

    – Счастлив, что уже во второй игре за «Зенит» сделал голевую передачу. Конечно, хочется быстрее забить, но для меня самое главное, чтобы команда набрала три очка, а не вот эта голевая передача. Пусть забьет хоть Латышонок.

    – Как поддерживали форму летом?

    – Не секрет, что летом я тренировался индивидуально. Конечно, это не заменит тренировки с командой. Я потерял игровой тонус. Нужно еще чуть‑чуть, чтобы набрать форму.

    Трибуны великолепно поддерживали команду. Могу им сказать спасибо.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 1
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 13
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2024 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Номэд
    1726610443
    соболев - сенит российского футбола!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+