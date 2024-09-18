Соболев прокомментировал дебютный ассист в составе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после кубкового матча с «Рубином» (2:0), в котором он отметился дебютным голевым действием.

Экс-спартаковец отдал ассист на Густаво Мантуана.

В перерыве его заменили.

В ходе игры Соболева оскорбляли и освистывали болельщики «Зенита».

– Счастлив, что уже во второй игре за «Зенит» сделал голевую передачу. Конечно, хочется быстрее забить, но для меня самое главное, чтобы команда набрала три очка, а не вот эта голевая передача. Пусть забьет хоть Латышонок.

– Как поддерживали форму летом?

– Не секрет, что летом я тренировался индивидуально. Конечно, это не заменит тренировки с командой. Я потерял игровой тонус. Нужно еще чуть‑чуть, чтобы набрать форму.

Трибуны великолепно поддерживали команду. Могу им сказать спасибо.

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