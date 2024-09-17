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    Мостовой: «Дзюба уступает только трем форвардам в РПЛ»

    Александр Мостовой считает, что новичок «Акрона» Артем Дзюба входит в топ-5 лучших нападающих чемпионата России.

    «Разве для кого-то было секретом, что Дзюба умеет хорошо играть в футбол? Для нашего чемпионата Артем – крепкий нападающий и в 36 лет.

    Топ-клубы не стали подписывать с ним контракт не по футбольным причинам. А так, Дзюба входит в топ-5 форвардов РПЛ.

    Наверное, уступает только Кордобе, Тюкавину и Кассьерре», – сказал Мостовой.

    • Форвард присоединился к «Акрону» 12 сентября – в последний день летнего трансферного окна в России.
    • С ним подписали контракт до конца сезона.
    • В дебютном матче Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и отметился голевой передачей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.09.2024 21:09
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1726597254
    ...повторишь это перед зимним перерывом! Только не забудь)...
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    serhio80
    1726602192
    Тюка точно не соответвует)
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