Мостовой: «Дзюба уступает только трем форвардам в РПЛ»

Александр Мостовой считает, что новичок «Акрона» Артем Дзюба входит в топ-5 лучших нападающих чемпионата России.

«Разве для кого-то было секретом, что Дзюба умеет хорошо играть в футбол? Для нашего чемпионата Артем – крепкий нападающий и в 36 лет.

Топ-клубы не стали подписывать с ним контракт не по футбольным причинам. А так, Дзюба входит в топ-5 форвардов РПЛ.

Наверное, уступает только Кордобе, Тюкавину и Кассьерре», – сказал Мостовой.

Форвард присоединился к «Акрону» 12 сентября – в последний день летнего трансферного окна в России.

С ним подписали контракт до конца сезона.

В дебютном матче Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и отметился голевой передачей.

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