У Дзюбы был запасной вариант на случай, если не удалось бы найти новую команду

Леонид Гольдман, представитель новичка «Акрона» Артема Дзюбы, рассказал, чем бы занимался нападающий, если бы не подписал контракт с клубом из Тольятти.

«Мы обсуждали вариант на случай, если бы не удалось подписать контракт с клубом этим летом. У меня была позиция – подождать до зимы, хотя все мне и говорили, что зимой найти команду будет сложнее, Артем и сам это понимал. Но речи о завершении карьеры не шло, мы бы попробовали трудоустроиться зимой.

Артем также был записан на тренерские курсы РФС, которые стартуют в октябре, но они только для тех, кто закончил карьеру, поэтому сейчас это неактуально«, – сообщил Гольдман.

Форвард присоединился к «Акрону» 12 сентября – в последний день летнего трансферного окна в России.

С ним подписали контракт до конца сезона.

В дебютном матче Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и отметился голевой передачей.

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