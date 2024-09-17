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    • У Дзюбы был запасной вариант на случай, если не удалось бы найти новую команду

    У Дзюбы был запасной вариант на случай, если не удалось бы найти новую команду

    Леонид Гольдман, представитель новичка «Акрона» Артема Дзюбы, рассказал, чем бы занимался нападающий, если бы не подписал контракт с клубом из Тольятти.

    «Мы обсуждали вариант на случай, если бы не удалось подписать контракт с клубом этим летом. У меня была позиция – подождать до зимы, хотя все мне и говорили, что зимой найти команду будет сложнее, Артем и сам это понимал. Но речи о завершении карьеры не шло, мы бы попробовали трудоустроиться зимой.

    Артем также был записан на тренерские курсы РФС, которые стартуют в октябре, но они только для тех, кто закончил карьеру, поэтому сейчас это неактуально«, – сообщил Гольдман.

    • Форвард присоединился к «Акрону» 12 сентября – в последний день летнего трансферного окна в России.
    • С ним подписали контракт до конца сезона.
    • В дебютном матче Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и отметился голевой передачей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2024 20:08
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