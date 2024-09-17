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    • Дзюба рассказал, как принимал решение играть за пределами Москвы

    Дзюба рассказал, как принимал решение играть за пределами Москвы

    Новичок «Акрона» Артем Дзюба подтвердил, что ему непросто далось решение продолжить карьеру в региональном клубе.

    – Долго обдумывали вариант с «Акроном»?

    – Ну ночь бессонная у меня была (улыбается). Нам надо было всe взвесить с уважаемыми мною людьми. Они меня поддержали, сказали: «Надо!». Как и всe мое окружение. Поэтому у меня, в принципе, не осталось выбора.

    Да я и сам, наверное, пожалел бы, если бы сделал иной выбор между ничего не делать и попробовать еще пошуметь. Так что рад, что сделал такой выбор.

    Тем более что сейчас в городе, в котором нахожусь, одно удовольствие быть – с таким теплом меня встречают. Наверное, всe не зря. Так и должно быть.

    – Сложно было решиться покинуть Московский регион или изначально не стоял вопрос, что обязательно нужно играть именно за «Химки» или один из столичных клубов?

    – Непросто было, конечно. Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта.

    Как говорят, у самурая нету цели – есть только путь (улыбается). Я этот выбор сделал – теперь движемся дальше.

    • Форвард присоединился к «Акрону» 12 сентября – в последний день летнего трансферного окна в России.
    • С ним подписали контракт до конца сезона.
    • В дебютном матче Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и отметился голевой передачей.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Известия»

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    17.09.2024 18:34
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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1726591457
    Ладно, Дзюба, не юли, Захотелось Жигули? Да в Тольятти не пошлют, Может жигулей нальют...
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