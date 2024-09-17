Гонду рассказал, чем его поразил Санкт-Петербург

Летний новичок «Зенита» Лусиано Гонду поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге.

– Какими были ваши первые впечатления после прибытия в Россию, в Петербург?

– По правде говоря, я очень удивился: город поразил своей красотой и историческим обликом. Покорил с первого взгляда!

Мы с моей девушкой очень довольны, продолжаем осваиваться тут и понемногу изучаем прогулочные маршруты.

– Вы легко решились на переезд?

– Без раздумий. Как только услышал, что идут разговоры о моем возможном переходе в «Зенит», очень обрадовался, потому что знал о размерах, важности и значении клуба в Европе.

Знал, что тут играли многие аргентинские футболисты. Конечно, был счастлив. Когда приехал, на меня сразу произвело впечатление, как тут всe организовано: всегда есть люди, к которым можно обратиться, если возникли какие-то проблемы, по любым вопросам.

Плюс я увидел команду, которая готова много работать, и это самое важное. Честно признаюсь, я от всего получаю здесь массу удовольствия. Клуб замечательный, всe супер!

Петербургский клуб приобрел форварда 27 августа за 12 млн евро.

Аргентинец забил 3 гола в 2 матчах в составе «Зенита», в том числе победный в ворота ЦСКА.

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