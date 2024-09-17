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    Гонду рассказал, чем его поразил Санкт-Петербург

    Летний новичок «Зенита» Лусиано Гонду поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге.

    – Какими были ваши первые впечатления после прибытия в Россию, в Петербург?

    – По правде говоря, я очень удивился: город поразил своей красотой и историческим обликом. Покорил с первого взгляда!

    Мы с моей девушкой очень довольны, продолжаем осваиваться тут и понемногу изучаем прогулочные маршруты.

    – Вы легко решились на переезд?

    – Без раздумий. Как только услышал, что идут разговоры о моем возможном переходе в «Зенит», очень обрадовался, потому что знал о размерах, важности и значении клуба в Европе.

    Знал, что тут играли многие аргентинские футболисты. Конечно, был счастлив. Когда приехал, на меня сразу произвело впечатление, как тут всe организовано: всегда есть люди, к которым можно обратиться, если возникли какие-то проблемы, по любым вопросам.

    Плюс я увидел команду, которая готова много работать, и это самое важное. Честно признаюсь, я от всего получаю здесь массу удовольствия. Клуб замечательный, всe супер!

    • Петербургский клуб приобрел форварда 27 августа за 12 млн евро.
    • Аргентинец забил 3 гола в 2 матчах в составе «Зенита», в том числе победный в ворота ЦСКА.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: сайт «Зенита»

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    17.09.2024 18:18
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Красногвардейчик
    1726588424
    потому что знал о размерах, важности и значении клуба в Европе. =========== И какие размеры? 6 лет в Европе нет
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    MazaiNN
    1726590815
    Россия щедрая душа...
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    мак-мак-yandex
    1726640003
    А я могу ему рассказать, что если бы он попал в одну очень склочную команду, какие бы у него были впечатления. Хотя , он может переговорить с Джикия или с Дельфином...
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    Sergey--google
    1726725861
    Автор ты шо не в курсе, шо **** запретили Гонду называть Гонду! Только рабы зенита на трибунах так могут обзывать вскх подряд!
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