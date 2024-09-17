Представитель Дзюбы объяснил, почему форварду не дали 22-й номер в «Акроне»

Леонид Гольдман, представитель новичка «Акрона» Артема Дзюбы, прояснил ситуацию с выбором игрового номера.

Нападающий взял 24-й номер, хотя его любимый – 22-й.

– Дзюба выступает в «Акроне» под 24-м номером, потому что любимый для Артема 22-й занял Никита Баранок.

– Артем уже по-доброму подколол парня, когда тот вернулся из молодежной сборной Белоруссии.

Конечно, Дзюба хотел 22-й, но 24-й для Артема тоже не чужой – он выступал под ним в Туле.

– Можно было договориться, чтобы Дзюбе достался 22-й?

– Насколько я понял, по регламенту РПЛ нельзя менять номера игрокам в течение одного сезона после заявки.

Форвард присоединился к «Акрону» 12 сентября – в последний день летнего трансферного окна в России.

С ним подписали контракт до конца сезона.

В дебютном матче Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и отметился голевой передачей.

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