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    Радимов дал совет Соболеву после его дебюта за «Зенит»

    Владислав Радимов поделился впечатлениями от дебюта Александра Соболева в составе «Зенита» в официальном матче.

    • Петербургский клуб в конце августа купил форварда у «Спартака» за 10 млн евро.
    • В субботу «Зенит» в гостях победил ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ со счетом 1:0.
    • Соболев отыграл 60 минут, после чего был заменен.

    – Соболеву надо давать играть. Если его купили, и Семак в нем видит перспективу, то надо, чтобы он набирал форму, иначе-то как? Кроме как через игры ты этого не сделаешь.

    И Семак правильно сказал, что нам легче его заменить, нежели его выпустить на замену, непонятно, что произойдет.

    А второе – это лимит на легионеров. Тут необходима была одна фигура русская. То есть, понятно, Латышонок и Караваев, и кто-то третий. Выбор был либо Мостовой, либо Ахметов или Ерохин, что маловероятно, либо Соболев.

    – И как вам его дебют?

    – Первый матч, он ничего не сделал, но команда выиграла. Но если Соболев хочет играть в стартовом в составе, то надо делать больше. Вот так вот скажу.

    – Семак и дальше может доверять именно такому сочетанию в нападении?

    – Одно дело, когда ты играешь против ЦСКА: мобильного, быстрого, где там, условно, Круговые, Обляковы и все остальные. Конечно же, это тяжело.

    А другое дело, ты сейчас, условно, будешь играть следующий тур с «Факелом». Там особо прессинговать никто не будет. И я думаю, что как раз такие футболисты в такой игре понадобятся.

    И всем троим нападающим будет легче играть. Думаю, вполне можем увидеть это же сочетание. Потому что Лусиано с его результативностью странно не ставить в состав, Кассьерра не заслужил того, чтобы из него выпадать, Соболеву нужна практика.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.09.2024 17:41
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    Комментарии (6)
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    MazaiNN
    1726585027
    Лучше бы ВоФке Быстрому совет дал. Ему нужнее...
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    ...уефан
    1726586450
    ...тёплой воды ему в чугунную ванну и "Золинген" в руку...
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