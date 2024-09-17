Радимов дал совет Соболеву после его дебюта за «Зенит»

Владислав Радимов поделился впечатлениями от дебюта Александра Соболева в составе «Зенита» в официальном матче.

Петербургский клуб в конце августа купил форварда у «Спартака» за 10 млн евро.

В субботу «Зенит» в гостях победил ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ со счетом 1:0.

Соболев отыграл 60 минут, после чего был заменен.

– Соболеву надо давать играть. Если его купили, и Семак в нем видит перспективу, то надо, чтобы он набирал форму, иначе-то как? Кроме как через игры ты этого не сделаешь.

И Семак правильно сказал, что нам легче его заменить, нежели его выпустить на замену, непонятно, что произойдет.

А второе – это лимит на легионеров. Тут необходима была одна фигура русская. То есть, понятно, Латышонок и Караваев, и кто-то третий. Выбор был либо Мостовой, либо Ахметов или Ерохин, что маловероятно, либо Соболев.

– И как вам его дебют?

– Первый матч, он ничего не сделал, но команда выиграла. Но если Соболев хочет играть в стартовом в составе, то надо делать больше. Вот так вот скажу.

– Семак и дальше может доверять именно такому сочетанию в нападении?

– Одно дело, когда ты играешь против ЦСКА: мобильного, быстрого, где там, условно, Круговые, Обляковы и все остальные. Конечно же, это тяжело.

А другое дело, ты сейчас, условно, будешь играть следующий тур с «Факелом». Там особо прессинговать никто не будет. И я думаю, что как раз такие футболисты в такой игре понадобятся.

И всем троим нападающим будет легче играть. Думаю, вполне можем увидеть это же сочетание. Потому что Лусиано с его результативностью странно не ставить в состав, Кассьерра не заслужил того, чтобы из него выпадать, Соболеву нужна практика.

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