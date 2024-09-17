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    • Колосков – об ассисте Дзюбы в дебютном матче за «Акрон»: «Я тоже отдам голевую передачу в 83 года»

    Колосков – об ассисте Дзюбы в дебютном матче за «Акрон»: «Я тоже отдам голевую передачу в 83 года»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на дебют Артема Дзюбы в составе «Акрона».

    – Дзюба – не мой герой. Мне абсолютно не интересно смотреть за его игрой. Его судьба меня не интересует.

    – Вы думаете, он уже не пошумит в РПЛ?

    – Пошумит, но не на футбольном поле.

    – Он же отдал голевую передачу в первом же матче за «Акрон».

    – Бог с ним, я сейчас тоже выйду и отдам голевую передачу в 83 года. Из‑за голевой передачи его в сборную надо брать, что ли? Дзюба меня абсолютно не интересует,.

    • Форвард присоединился к «Акрону» 12 сентября – в последний день летнего трансферного окна в России.
    • С ним подписали контракт до конца сезона.
    • В дебютном матче Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и отметился голевой передачей.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2024 16:16
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    acor94
    1726581393
    Ну так выйди и отдай. Пистеть все горазды от Мостового до Колоскова.
    Ответить
    Боров мясной
    1726581685
    Языком ты всё можешь, лижи дальше!
    Ответить
    ЮНик
    1726582472
    Колосков не удивил. В нынешней РПЛ даже Никита Симонян может спокойно отыграть один тайм в любом клубе и вполне вписаться в ту "игру", которую показывают нынешние "футболисты". На днях Никите Павловичу исполнится 98 лет.
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    ...уефан
    1726584663
    ...ему не отдавать передачи надо, а получать... В зоне...
    Ответить
    Цугундeр
    1726586406
    Смотри там чего другого не отдай.. Пожизненный президент самого всего из всего самого..
    Ответить
    Arvlad
    1726587312
    Не понятно... В тексте несколько раз повторялось, что "Дзюба меня абсолютно не интересует", тем не менее текст сверстали и напечатали... Если всё так, как сказал наш "почётный президент", какого же его донимают. Скажи модное "без комментариев" и всё тут...
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    Cleaner
    1726587463
    "Я тоже так могу". Колосков в детство впадает...(((
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    bobsan
    1726592215
    У чиновников нет такого понятия "отдать"...
    Ответить
    Январь 59
    1726594092
    И это говорит Почетный Президент РПЛ! Жаль очень жаль. Жаль что почетные руководители так относятся к некоторым игрокам РПЛ. Уж лучше просто промолчать, нежели так отвечать.
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