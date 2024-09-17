Колосков – об ассисте Дзюбы в дебютном матче за «Акрон»: «Я тоже отдам голевую передачу в 83 года»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на дебют Артема Дзюбы в составе «Акрона».

– Дзюба – не мой герой. Мне абсолютно не интересно смотреть за его игрой. Его судьба меня не интересует.

– Вы думаете, он уже не пошумит в РПЛ?

– Пошумит, но не на футбольном поле.

– Он же отдал голевую передачу в первом же матче за «Акрон».

– Бог с ним, я сейчас тоже выйду и отдам голевую передачу в 83 года. Из‑за голевой передачи его в сборную надо брать, что ли? Дзюба меня абсолютно не интересует,.

Форвард присоединился к «Акрону» 12 сентября – в последний день летнего трансферного окна в России.

С ним подписали контракт до конца сезона.

В дебютном матче Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и отметился голевой передачей.

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