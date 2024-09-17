Гвардиола высказался о результативности Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил бомбардирские показатели Эрлинга Холанда.

Норвежец в новом сезоне АПЛ забил 9 мячей в 4 играх.

Он идет по графику 152 голов за сезон.

«Удивлен ли я результативностью Холанда? Немного, да. Знаете почему? Я играл 11 лет на профессиональном уровне и забил 11 голов. Этот парень в четырех играх забил девять...

Я не ожидаю, что Холанд будет забивать два-три гола в каждой игре. Если этого не произойдет, это не будет проблемой, потому что я знаю его качества», – сказал Гвардиола.

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