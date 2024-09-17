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    Гвардиола высказался о результативности Холанда

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил бомбардирские показатели Эрлинга Холанда.

    • Норвежец в новом сезоне АПЛ забил 9 мячей в 4 играх.
    • Он идет по графику 152 голов за сезон.

    «Удивлен ли я результативностью Холанда? Немного, да. Знаете почему? Я играл 11 лет на профессиональном уровне и забил 11 голов. Этот парень в четырех играх забил девять...

    Я не ожидаю, что Холанд будет забивать два-три гола в каждой игре. Если этого не произойдет, это не будет проблемой, потому что я знаю его качества», – сказал Гвардиола.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: City Xtra

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    17.09.2024 15:38
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