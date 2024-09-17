Крамаренко высказался об Алипе: «Он играет жестко, но не грубо»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко прокомментировал жесткую игру защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

– Прежде всего, хотелось бы отметить, что это очень качественный футболист, качественный защитник. Не просто так он был приглашен в ведущую команду чемпионата России «Зенит» – и проявляет себя с очень хорошей стороны, как мне кажется. Что касается столкновения с Владом Торопом в прошлом сезоне – я думаю, никакого злого умысла не было, это чисто игровой эпизод. Он пытался сыграть в мяч – и не видел, естественно, того, что Владислав играет на выходе. Бывают такие случаи. Он и после игры пожелал скорейшего выздоровления Владу, и встречались ещe после того, как Влад пришeл в себя. Поэтому – здесь всe нормально.

А что касается недавней игры, которую нам не удалось выиграть… Это было дерби, принципиальная игра – и, что касается Нуралы, он играет жeстко, но не грубо. Чувствует эту грань. А в дерби случаются, конечно, потасовки – никто не хочет проигрывать, уступать в единоборствах. В том моменте просто он отобрал мяч с небольшим нарушением у Мойзеса – нарушение было, но судья, к сожалению для нас, не зафиксировал этот момент. Ну, и потом произошла такая потасовочка – ещe раз повторюсь: это бывает. Тем более, что принципиальность, характер злой по-спортивному, в хорошем смысле этого слова, должны присутствовать у каждого футболиста, профессионального спортсмена. Особенно – у людей, которые играют в обороне.

Поэтому я считаю, что никакой специальной какой-то нелюбви, будем говорить так, к нашей команде, к нашим футболистам нет. Другое дело, если футболист играет грубо, по-хамски как-то, если его действия выходят за пределы каких-то рамок. Я думаю, что здесь, это моe мнение, мне так кажется, никакого злого умысла или ещe чего-то нет.