Фанаты «Марселя» воодушевлены новым трансфером: «Париж, мы тебя трахнем!»

Болельщики «Марселя» ярко отреагировали на грядущее подписание Адриана Рабьо.
Накануне 29-летний полузащитник прилетел в город для завершения перехода.
Возле аэропорта его встречали около 500 фанатов. Они скандировали фамилию игрока и кричалку «Париж», мы тебя трахнем!»
- Летом Рабьо стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Ювентусом».
- Он находился в системе «ПСЖ» с 2010 по 2019 год.
- «Марсель» идет 2-м в Лиге 1 с 10 баллами после 4 туров. Лидируют в чемпионате парижане, которые еще не теряли очки в новом сезоне.
Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!