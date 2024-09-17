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    • Фанаты «Марселя» воодушевлены новым трансфером: «Париж, мы тебя трахнем!»

    Фанаты «Марселя» воодушевлены новым трансфером: «Париж, мы тебя трахнем!»

    Болельщики «Марселя» ярко отреагировали на грядущее подписание Адриана Рабьо.

    Накануне 29-летний полузащитник прилетел в город для завершения перехода.

    Возле аэропорта его встречали около 500 фанатов. Они скандировали фамилию игрока и кричалку «Париж», мы тебя трахнем!»

    • Летом Рабьо стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Ювентусом».
    • Он находился в системе «ПСЖ» с 2010 по 2019 год.
    • «Марсель» идет 2-м в Лиге 1 с 10 баллами после 4 туров. Лидируют в чемпионате парижане, которые еще не теряли очки в новом сезоне.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: RMC Sport

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    17.09.2024 13:45
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    Комментарии (3)
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    Каратель помойников
    1726575079
    Как Франции просто обязан отреагировать,хотя кричали в аэропорту...и у них это норма)
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    neveldomha
    1726582070
    Трахнут Рабьо? Прямо его башкой в парижский анус? Совсем что ли сбрендили.
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    subbotaspartak
    1726591867
    Призыв к очередной революции? Новой сексуальной? Трахать целыми городами...
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