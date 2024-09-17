Фанаты «Марселя» воодушевлены новым трансфером: «Париж, мы тебя трахнем!»

Болельщики «Марселя» ярко отреагировали на грядущее подписание Адриана Рабьо.

Накануне 29-летний полузащитник прилетел в город для завершения перехода.

Возле аэропорта его встречали около 500 фанатов. Они скандировали фамилию игрока и кричалку «Париж», мы тебя трахнем!»

Летом Рабьо стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Ювентусом».

Он находился в системе «ПСЖ» с 2010 по 2019 год.

«Марсель» идет 2-м в Лиге 1 с 10 баллами после 4 туров. Лидируют в чемпионате парижане, которые еще не теряли очки в новом сезоне.

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