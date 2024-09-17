Федотов прокомментировал иск в адрес ЦСКА на 200 млн рублей

Экс-главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о юридическом споре с бывшим клубом. Специалист требовал от него 200 миллионов рублей.

«Расставания не бывают простыми. Даже в хорошие времена после достижения каких-то результатов. Это всегда история, где кто-то остается неудовлетворен, обижен.

Слово «обижен», наверное, не подходит, есть какие-то другие правильные слова в этой ситуации. Но это точно не война. Это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом», – сообщил Федотов.

В августе палата по разрешению споров РФС отказала тренеру в выплате компенсации со стороны ЦСКА.

Сообщалось, что Федотов намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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