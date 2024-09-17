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    Федотов прокомментировал иск в адрес ЦСКА на 200 млн рублей

    Экс-главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о юридическом споре с бывшим клубом. Специалист требовал от него 200 миллионов рублей.

    «Расставания не бывают простыми. Даже в хорошие времена после достижения каких-то результатов. Это всегда история, где кто-то остается неудовлетворен, обижен.

    Слово «обижен», наверное, не подходит, есть какие-то другие правильные слова в этой ситуации. Но это точно не война. Это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом», – сообщил Федотов.

    • В августе палата по разрешению споров РФС отказала тренеру в выплате компенсации со стороны ЦСКА.
    • Сообщалось, что Федотов намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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    Источник: Smotrim.ru

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    17.09.2024 10:52
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1726564346
    И чего только ЦСКА зажопились, всего каких-то 200 лямов, мелочь... ))) *****!
    Ответить
    Таврида
    1726564370
    Лысого тебе, а не 200 миллионов.
    Ответить
    student-unecon-google
    1726567838
    Лысый доит цскал. Интересно, он завершил карьеру тренера в России? Кто его возьмёт теперь?
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