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    Дзюба жестко высказался о скандале с «Амкалом»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал скандальный эпизод, возникший на одном из медиафутбольных турниров в Москве. Форвард во время матча пнул футболиста «Амкала» Антона Чужого.

    – Для этого парня это был волшебный пинок. На самом деле я его еле‑еле задел, не понимаю, из‑за чего весь сыр‑бор. Мне смешно от того, как они там все начали выступать в телеграм‑каналах. На поле 30 минут молчали и обтекали, вернулись домой – и начали рассказывать какие‑то истории. Но это их дело, они привыкли только языком чесать, потому что больше ничего не умеют.

    – Очередное доказательство, что в медиафутбол тебе нет смысла идти?

    – Знаете, мне после этого инцидента написали много знакомых. Что из Медиалиги, что из профессионального футбола, и все сказали: «Красавец, надо было с ним еще жестче». Оказывается, их тоже столько людей не любят… Из‑за нескольких персонажей из этого «Амкала» я в очередной раз понял, что это точно не моя тема, и я в Медиалигу – ни ногой.

    • Судья в том эпизоде не стал удалять Дзюбу, и «Амкал» отказался продолжать встречу в знак протеста.
    • 12 сентября Дзюба перешел в «Акрон». В дебютном матче с «Химками» 36‑летний форвард отдал голевую передачу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2024 10:45
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1726559655
    Не надо было пинать Чужого, надо было пнуть какого-нибудь Своего. ))) ***
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