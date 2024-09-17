Дзюба жестко высказался о скандале с «Амкалом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал скандальный эпизод, возникший на одном из медиафутбольных турниров в Москве. Форвард во время матча пнул футболиста «Амкала» Антона Чужого.

– Для этого парня это был волшебный пинок. На самом деле я его еле‑еле задел, не понимаю, из‑за чего весь сыр‑бор. Мне смешно от того, как они там все начали выступать в телеграм‑каналах. На поле 30 минут молчали и обтекали, вернулись домой – и начали рассказывать какие‑то истории. Но это их дело, они привыкли только языком чесать, потому что больше ничего не умеют.

– Очередное доказательство, что в медиафутбол тебе нет смысла идти?

– Знаете, мне после этого инцидента написали много знакомых. Что из Медиалиги, что из профессионального футбола, и все сказали: «Красавец, надо было с ним еще жестче». Оказывается, их тоже столько людей не любят… Из‑за нескольких персонажей из этого «Амкала» я в очередной раз понял, что это точно не моя тема, и я в Медиалигу – ни ногой.

Судья в том эпизоде не стал удалять Дзюбу, и «Амкал» отказался продолжать встречу в знак протеста.

12 сентября Дзюба перешел в «Акрон». В дебютном матче с «Химками» 36‑летний форвард отдал голевую передачу.

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