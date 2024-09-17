Глебов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» и ЦСКА

Капитан «Ростова» Даниил Глебов сообщил, что лично к нему представители других клубов этим летом не обращались.

«Устал ли от трансферных слухов? Привычно, каждые полгода-год какие-то разговоры. Посмотрим, будут ли этой зимой они опять.

Звонил ли мне агент или спортивный директор «Ростова» по ЦСКА и «Спартаку»? Никто не звонил. Мне агент не рассказывает, кто мною интересуется», – сказал Глебов.

Летом сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику со стороны ЦСКА и «Спартака».

Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

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