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    • Глебов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» и ЦСКА

    Глебов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» и ЦСКА

    Капитан «Ростова» Даниил Глебов сообщил, что лично к нему представители других клубов этим летом не обращались.

    «Устал ли от трансферных слухов? Привычно, каждые полгода-год какие-то разговоры. Посмотрим, будут ли этой зимой они опять.

    Звонил ли мне агент или спортивный директор «Ростова» по ЦСКА и «Спартаку»? Никто не звонил. Мне агент не рассказывает, кто мною интересуется», – сказал Глебов.

    • Летом сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику со стороны ЦСКА и «Спартака».
    • Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.09.2024 10:21
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