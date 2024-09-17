Аршавин оценил состояние Соболева

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что новичку петербуржцев Александру Соболеву потребуется время на адаптацию в команде.

«Соболев выглядит тяжеловато. Понятно, что из‑за простоя, который был в «Спартаке», нет тонуса. Он до последнего не знал, перейдет ли он. Ему нужно какое‑то время, чтобы прийти в себя, адаптироваться к игрокам, «Зениту», тренерам и так далее», – сказал Аршавин.

27‑летний Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа за 10 миллионов евро.

В субботу петербургский клуб в гостях победил ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ со счетом 1:0. Соболев сыграл 60 минут, после чего был заменен.

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