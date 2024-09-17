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    Аршавин оценил состояние Соболева

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что новичку петербуржцев Александру Соболеву потребуется время на адаптацию в команде.

    «Соболев выглядит тяжеловато. Понятно, что из‑за простоя, который был в «Спартаке», нет тонуса. Он до последнего не знал, перейдет ли он. Ему нужно какое‑то время, чтобы прийти в себя, адаптироваться к игрокам, «Зениту», тренерам и так далее», – сказал Аршавин.

    • 27‑летний Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа за 10 миллионов евро.
    • В субботу петербургский клуб в гостях победил ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ со счетом 1:0. Соболев сыграл 60 минут, после чего был заменен.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2024 09:07
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1726560492
    Физические кондиции Соболев наберёт быстро, он не тяжёлый, а вот психологически влиться в бразильскую струю ему будет непросто при такой конкуренции - в группе атаки у Зенита перебор. *
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    Номэд
    1726561515
    Ему нужно какое‑то время, чтобы прийти в себя, адаптироваться к игрокам, «Зениту», тренерам и так далее»... А там уже и старость...
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    Январь 59
    1726593545
    Многое в игре Соболева зависит от бразильцев. Будут на него играть как на Глушенкова, будет у Соболева и игра и гол и всё остальное. Если ни Вендел, ни Клаудинье ни все остальные не будут ему давать паса, то Саша сломается морально.
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