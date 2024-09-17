«Алания» уволила главного тренера

«Алания» объявила, что Султан Тазабаев покинул должность главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Алания» благодарит специалиста за профессионализм и проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере! Информация о том, кто будет готовить команду к предстоящему матчу будет объявлена в ближайшее время», – говорится в сообщении клуба.

Также клуб объявил, что тренерский штаб команды покинул Сослан Бетеев.

«Алания» находится в зоне вылета из Первой лиги – на 16-м месте с 9 очками после 10 матчей.

В следующем матче 21 сентября владикавказцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком». Начало в 18:00 мск.

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