Бышовец сравнил Соболева с другими нападающими «Зенита»

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

– Если смотреть глобально на приобретение Соболева, понятно вам, зачем он «Зениту»? Разве экс-спартаковец сильнее того же Сергеева, проданного в «Крылья»?

– Нет, я не вижу у него преимуществ перед Сергеевым или тем же Глушенковым. Я уж не говорю о Кассьерре. Поэтому и необходимость в его трансфере мне непонятна. Плюс разве на скамейке у питерцев есть не менее классные игроки – Мантуан, Педро, Артур. Значит, конкуренция в атакующей линии очень серьезная.

Хотя в сочетание с Кассьеррой у Соболева потенциально есть какие-то возможности для реализации. Если возникнет между ними взаимопонимание. Но тут, скорее, вопрос к ментальности Александра.

– Ее надо менять?

– Собственно говоря, ментальность – это главный критерий, а не физические и технические качества. Ну и еще большое значение имеет интеллект, понимание игрового смысла, креативность.

Мне приходилось в Киеве играть на поле с нашими великими бегунами Евгением Аржановым, Валерием Борзовым, с баскетболистом Беловым. И, надо сказать, у них понимание футбола тоже было на высоте, дело не только в преимуществе в скорости.

Есть пословица, что повторение – мать учения. Но я считаю, что не повторение, а скорее осмысление. Увиденное, услышанное важно переосмыслить.

«Зенит» приобрел Соболева у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.

27-летний форвард вышел в стартовом составе петербуржцев в игре с ЦСКА (1:0) и был заменен на 60-й минуте.

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