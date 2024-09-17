Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Бышовец сравнил Соболева с другими нападающими «Зенита»

    Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

    – Если смотреть глобально на приобретение Соболева, понятно вам, зачем он «Зениту»? Разве экс-спартаковец сильнее того же Сергеева, проданного в «Крылья»?

    – Нет, я не вижу у него преимуществ перед Сергеевым или тем же Глушенковым. Я уж не говорю о Кассьерре. Поэтому и необходимость в его трансфере мне непонятна. Плюс разве на скамейке у питерцев есть не менее классные игроки – Мантуан, Педро, Артур. Значит, конкуренция в атакующей линии очень серьезная.

    Хотя в сочетание с Кассьеррой у Соболева потенциально есть какие-то возможности для реализации. Если возникнет между ними взаимопонимание. Но тут, скорее, вопрос к ментальности Александра.

    – Ее надо менять?

    – Собственно говоря, ментальность – это главный критерий, а не физические и технические качества. Ну и еще большое значение имеет интеллект, понимание игрового смысла, креативность.

    Мне приходилось в Киеве играть на поле с нашими великими бегунами Евгением Аржановым, Валерием Борзовым, с баскетболистом Беловым. И, надо сказать, у них понимание футбола тоже было на высоте, дело не только в преимуществе в скорости.

    Есть пословица, что повторение – мать учения. Но я считаю, что не повторение, а скорее осмысление. Увиденное, услышанное важно переосмыслить.

    • «Зенит» приобрел Соболева у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.
    • 27-летний форвард вышел в стартовом составе петербуржцев в игре с ЦСКА (1:0) и был заменен на 60-й минуте.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 1
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 13
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2024 08:00
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Fialet
    1726571856
    Всё правильно сказал. Вообще всё, что здесь написано.
    Ответить
    Everest13
    1726574164
    Посмотрел я этот отрезок выхода Соболева на поле, у увидел , то что и видел раньше, корявая игра игрока, в том же стиле.... Такое ощущение , что он боится мяча, пытается что то сделать, но спотыкается и нервничает, его игра это просто бить по воротам желательно рядом с воротами и желательно в упор или пустые , на этом стату и собрал....
    Ответить
    ОК, Зенит!
    1726577572
    Бышевца не люблю. Но в отношении Соболева он прав на все 100! Абсолютно не нужное приобретение, только из за паспорта. Соболев никогда не приживется в Зените. Врастет в скамейку, выдирать в трансфер с корнем придется.
    Ответить
    Скргей
    1726595205
    Как здорово Спартак втюрил синиту этот неликвид.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+