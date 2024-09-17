Мостовой – о матче звезд «Спартака»: «Я человек 20 не знал, зато Дасаев и Мостовой не вышли на поле – это же смешно!»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от недавнего матча звезд «Спартака».

Игра была приурочена к 10-летию «Лукойл Арены».

Команда Олега Романцева победила команду Деяна Станковича со счетом 3:2.

Мостовой был в тренерском штабе Романцева.

«Матч «Спартака» получился хороший, но были комментарии от бывших игроков, почему не было тех или иных футболистов.

Самое смешное в этом торжестве, на что обратили внимание только Романцев, Дасаев и Мостовой: лучший вратарь «Спартака» и нашей страны Дасаев и один из лучших футболистов СССР и России Мостовой не вышли на поле. Это же смешно!

Мы сидели и слушали объявление игроков – я там человек 20 не знал. А нам сказали, что решили представить только главных тренеров. Я к этому шутливо отношусь, ясно, что всех не пригласишь», – сказал Мостовой.