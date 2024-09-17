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    • Мостовой – о матче звезд «Спартака»: «Я человек 20 не знал, зато Дасаев и Мостовой не вышли на поле – это же смешно!»

    Мостовой – о матче звезд «Спартака»: «Я человек 20 не знал, зато Дасаев и Мостовой не вышли на поле – это же смешно!»

    Александр Мостовой поделился впечатлениями от недавнего матча звезд «Спартака».

    • Игра была приурочена к 10-летию «Лукойл Арены».
    • Команда Олега Романцева победила команду Деяна Станковича со счетом 3:2.
    • Мостовой был в тренерском штабе Романцева.

    «Матч «Спартака» получился хороший, но были комментарии от бывших игроков, почему не было тех или иных футболистов.

    Самое смешное в этом торжестве, на что обратили внимание только Романцев, Дасаев и Мостовой: лучший вратарь «Спартака» и нашей страны Дасаев и один из лучших футболистов СССР и России Мостовой не вышли на поле. Это же смешно!

    Мы сидели и слушали объявление игроков – я там человек 20 не знал. А нам сказали, что решили представить только главных тренеров. Я к этому шутливо отношусь, ясно, что всех не пригласишь», – сказал Мостовой.

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    Источник: Metaratings

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    17.09.2024 00:48
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    Комментарии (10)
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    evgevg13
    1726537478
    Решил желчи слить на всех литра два...
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1726542221
    Всё от Спартака это смешно)
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    bulls27
    1726552627
    В рпл давно Позор ! Как и в этих матчах !!! Стыдобища. Нет Дасаева и Моста ! Зачем это всё?
    Ответить
    Алекс-Суханов-vkontakte
    1726562450
    БрЯхня!
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    Алекс-Суханов-vkontakte
    1726562646
    В России футбол впал в коматозное состояние после распада Союза, а года два назад вообще умер. Откуда звезды , если вспомнить позорную игру в еврокубках. А сейчас это просто дворовые междусобойчики.
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    k611
    1726563042
    Тщеславие съест его изнутри.
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    bashnat013
    1726563828
    Да ты уже с ротором вышел самый мешок был
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