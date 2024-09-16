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    Тренер «Акрона» рассказал, чем ему нравится Дзюба

    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопросы о переходе Артема Дзюбы и личных качествах звездного новичка.

    – Мне позвонил спортивный директор нашего клуба Арам Задоян, который спросил меня, как я смотрю на приход Дзюбы.

    Для меня это было неожиданно, я думал, что Артем будет выбирать клуб с какими‑то традициями определенными.

    Но когда мне сказали о возможности подписать его, то я сразу дал согласие.

    – Какие сложились первые отношения с Дзюбой?

    – Мы успели с ним пообщаться о жизни, нашли много общего. Самое главное, что мне понравилось – он глубоко верующий человек, как и я. Это приятно удивило.

    Также обсудили, как мы будет двигаться дальше. Артем – человек победитель и настоящий профессионал, и мы вместе будем стремиться к успехам.

    Дзюба будет делать все от себя зависящее, чтобы вернуться в оптимальную форму.

    • Форвард присоединился к «Акрону» 12 сентября – в последний день летнего трансферного окна в России.
    • С ним подписали контракт до конца сезона.
    • В дебютном матче Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и отметился голевой передачей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2024 23:59
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    raritet
    1726521524
    Ну , нужно сказать что в таком возрасте с такой массой сложновато будет догонять молодежь. Нужно уже и позаботиться об опорно- двигательном. Век футболиста недолог. Одно имя бегать не будет. Увы.
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    krikynowlad
    1726523375
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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    Бригадный
    1726559696
    Ну, Зе Болотный практически в таком же возрасте. Но и бегает, и прыгает, и даже сальто делает.
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