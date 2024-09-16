Тренер «Акрона» рассказал, чем ему нравится Дзюба

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопросы о переходе Артема Дзюбы и личных качествах звездного новичка.

– Мне позвонил спортивный директор нашего клуба Арам Задоян, который спросил меня, как я смотрю на приход Дзюбы.

Для меня это было неожиданно, я думал, что Артем будет выбирать клуб с какими‑то традициями определенными.

Но когда мне сказали о возможности подписать его, то я сразу дал согласие.

– Какие сложились первые отношения с Дзюбой?

– Мы успели с ним пообщаться о жизни, нашли много общего. Самое главное, что мне понравилось – он глубоко верующий человек, как и я. Это приятно удивило.

Также обсудили, как мы будет двигаться дальше. Артем – человек победитель и настоящий профессионал, и мы вместе будем стремиться к успехам.

Дзюба будет делать все от себя зависящее, чтобы вернуться в оптимальную форму.