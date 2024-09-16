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    В «Химках» отреагировали на сравнения с «Челси»

    Куратор «Химок» Туфан Садыгов высказался о большом количестве игроков в заявке. Он заметил, что она у клуба сквозная.

    – Все 26 футболистов, которые будут играть, в комплекте, остальные – в молодежке и во второй команде. У нас сквозная заявка, поэтому так светится, что у нас 40 с копейками игроков. На самом деле у нас в команде 26 игроков.

    – По количеству трансферов вас теперь сравнивают с «Челси».

    – Если бы хотя бы имели небольшое понимание о сквозной заявке, тогда могли бы сравнивать. Это абсолютно закономерно, потому что у нас молодежка и вторая команда. Приятно, что нас сравнивают. Но еще далеко, пусть сравнивают с местными клубами. Например, по владению мячом мы попали в первую пятерку! Уже что-то показываем. С каждым днем будет лучше, когда сыграемся.

    • «Химки» идут в РПЛ 14-ми.
    • Накануне команда проиграла в гостях «Акрону» (0:3).
    • Следующий соперник «Химок» в РПЛ – «Оренбург» (22 сентября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2024 22:24
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1726515281
    Ну вот, такую тему обговнял. )
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