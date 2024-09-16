В «Динамо» ответили Гурцкая, назвавшему игроков команды «трупами»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о жестком заявлении агента и блогера Тимура Гурцкая в адрес клуба.
- Гурцкая заявил, что за «Динамо» играют трупы.
«Игра против «Ахмата» (4:2) показала, что перечисленные Гурцкая футболисты живы.
Это плохо, что он так называет наших футболистов. Тем более, Гурцкая не патологоанатом. У всех бывают не очень хорошие отрезки. Мы придерживаемся принципа, что наши футболисты – лучшие на Земле», – сказал Гафин.
- «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
- Команда не становилась чемпионом с 1976 года.