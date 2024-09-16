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    • В «Динамо» ответили Гурцкая, назвавшему игроков команды «трупами»

    В «Динамо» ответили Гурцкая, назвавшему игроков команды «трупами»

    Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о жестком заявлении агента и блогера Тимура Гурцкая в адрес клуба.

    • Гурцкая заявил, что за «Динамо» играют трупы.

    «Игра против «Ахмата» (4:2) показала, что перечисленные Гурцкая футболисты живы.

    Это плохо, что он так называет наших футболистов. Тем более, Гурцкая не патологоанатом. У всех бывают не очень хорошие отрезки. Мы придерживаемся принципа, что наши футболисты – лучшие на Земле», – сказал Гафин.

    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
    • Команда не становилась чемпионом с 1976 года.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    16.09.2024 20:14
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