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    Агент Гурцкая: «В «Динамо» играют три трупа»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая имеет претензии к составу «Динамо».

    • Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ.
    • У них всего 1 победа в 4 последних матчах чемпионата.

    В «Динамо» играют три трупа.

    – Кто?

    Как можно с Дасой с Бальбуэной бороться за что-то?

    – Третий кто?

    Макаров, который выходит на поле. Это просто какой-то *** [капец]. Ладно Гладышев, он молодой, играет безобразно последние матчи, но Макаров, которого купили за 9 миллионов...

    – Вопрос цены Макарова – это вопрос к тем, кто за него заплатил такие деньги.

    – Согласен. Но выгоните его тогда из команды, он же создает видимость, что у тебя кто-то сидит на лавке.

    – Я думаю, тут возможно только расторжение контракта.

    – Расторгните, отдайте ему эти деньги, пусть купит себе квартиру. Вы все равно их потеряли.

    Дасу надо было рассчитать в конце прошлого года и сказать: «Езжай в Израиль». Нет, они говорят: «У нас автоматически продлевается контракт».

    Я не знаю, что произошло с Бальбуэной. Уже футбольный бог им дубинкой бабахнул, почему-то именно от его пятки отлетел мяч в ворота в матче с «Краснодаром».

    Этот бедный Лунев с жопы не встает, *** [блин], когда Бальбуэна ему привозит голы.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    02.09.2024 22:34
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    Комментарии (1)
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    neim
    1725316385
    Иметь претензии к составу не дело каких-то агентов, пусть занимаются своим делом. Но в чём-то он прав, Лепский с Майсторовичем в начале сезона выглядели совсем не плохо и очки команда набирала. Теперь же Динамо буксует как паровоз по смазанным маслом рельсам.
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