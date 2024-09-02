Агент Гурцкая: «В «Динамо» играют три трупа»

Футбольный агент Тимур Гурцкая имеет претензии к составу «Динамо».
- Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ.
- У них всего 1 победа в 4 последних матчах чемпионата.
– В «Динамо» играют три трупа.
– Кто?
– Как можно с Дасой с Бальбуэной бороться за что-то?
– Третий кто?
– Макаров, который выходит на поле. Это просто какой-то *** [капец]. Ладно Гладышев, он молодой, играет безобразно последние матчи, но Макаров, которого купили за 9 миллионов...
– Вопрос цены Макарова – это вопрос к тем, кто за него заплатил такие деньги.
– Согласен. Но выгоните его тогда из команды, он же создает видимость, что у тебя кто-то сидит на лавке.
– Я думаю, тут возможно только расторжение контракта.
– Расторгните, отдайте ему эти деньги, пусть купит себе квартиру. Вы все равно их потеряли.
Дасу надо было рассчитать в конце прошлого года и сказать: «Езжай в Израиль». Нет, они говорят: «У нас автоматически продлевается контракт».
Я не знаю, что произошло с Бальбуэной. Уже футбольный бог им дубинкой бабахнул, почему-то именно от его пятки отлетел мяч в ворота в матче с «Краснодаром».
Этот бедный Лунев с жопы не встает, *** [блин], когда Бальбуэна ему привозит голы.