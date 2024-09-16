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    Ари: «Дзюба был бы полезен «Спартаку»

    Бывший форвард «Спартака» Ари прокомментировал трансфер Артема Дзюбы в «Акрон».

    «Дзюба – отличный форвард. Он очень качественный и сильный нападающий. Я, конечно, помню его, мы же играли с ним вместе в «Спартаке». Очень круто, что он до сих пор играет.

    Значит, Артeм в хорошей форме. Наверное, он и «Спартаку» мог бы быть полезен», – сказал Ари.

    • В активе 36-летнего уроженца Москвы Дзюбы 166 матчей за «Спартак», 38 голов, 23 ассиста.
    • Вместе с Ари Артем провел 56 матчей, забил 4 гола.
    • Дзюба стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: Legalbet

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    16.09.2024 17:03
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1726495792
    Мог бы быть полезен если бы ставилась задача закрепиться в середине таблицы.
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