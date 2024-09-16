Ари: «Дзюба был бы полезен «Спартаку»

Бывший форвард «Спартака» Ари прокомментировал трансфер Артема Дзюбы в «Акрон».
«Дзюба – отличный форвард. Он очень качественный и сильный нападающий. Я, конечно, помню его, мы же играли с ним вместе в «Спартаке». Очень круто, что он до сих пор играет.
Значит, Артeм в хорошей форме. Наверное, он и «Спартаку» мог бы быть полезен», – сказал Ари.
- В активе 36-летнего уроженца Москвы Дзюбы 166 матчей за «Спартак», 38 голов, 23 ассиста.
- Вместе с Ари Артем провел 56 матчей, забил 4 гола.
- Дзюба стоит 2 миллиона евро.