Ари: «Дзюба был бы полезен «Спартаку»

Бывший форвард «Спартака» Ари прокомментировал трансфер Артема Дзюбы в «Акрон».

«Дзюба – отличный форвард. Он очень качественный и сильный нападающий. Я, конечно, помню его, мы же играли с ним вместе в «Спартаке». Очень круто, что он до сих пор играет.

Значит, Артeм в хорошей форме. Наверное, он и «Спартаку» мог бы быть полезен», – сказал Ари.