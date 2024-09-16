Обращение Бышовца к Соболеву

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец призвал зенитовца Александра Соболева изменить поведение.

Соболев дебютировал в РПЛ за «Зенит» на прошлой неделе против ЦСКА (1:0).

«Он много пропустил. Находился в подвешенном состоянии. Но в таком случае ты сам себя должен готовить. У меня, например, было две операции на коленях. Но я заставлял себя бегать, набирать форму, быстрее восстанавливаться. И потом безболезненно влился в состав своей команды.

Проблема только в том, что Соболев себя не подготовил? Ну… Думаю, всe дело в его самооценке. Ему следует всe-таки пересмотреть своe видение себя в футболе. Как говорили раньше? Люби футбол в себе, а не себя в футболе», – сказал Бышовец.