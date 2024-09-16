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    Обращение Бышовца к Соболеву

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец призвал зенитовца Александра Соболева изменить поведение.

    • Соболев дебютировал в РПЛ за «Зенит» на прошлой неделе против ЦСКА (1:0).

    «Он много пропустил. Находился в подвешенном состоянии. Но в таком случае ты сам себя должен готовить. У меня, например, было две операции на коленях. Но я заставлял себя бегать, набирать форму, быстрее восстанавливаться. И потом безболезненно влился в состав своей команды.

    Проблема только в том, что Соболев себя не подготовил? Ну… Думаю, всe дело в его самооценке. Ему следует всe-таки пересмотреть своe видение себя в футболе. Как говорили раньше? Люби футбол в себе, а не себя в футболе», – сказал Бышовец.

    • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Александр провел в «Спартаке» 4,5 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    16.09.2024 16:33
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    Комментарии (6)
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    7:1
    1726494877
    да дайте ему хоть немного сыграть. повышенное внимание к этому трансферу не означает повышенные требования, как будто он должен сразу же по дублю делать. притрётся со временем, особенно, когда ему венделы начнут подносить на блюдечке. вон, кассьерра в первом сезоне у нас вообще ноль или 1 забил. а теперь по 22 за сезон кладёт. вот и думайте.
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    нБратишка
    1726496524
    так это не только к Соболеву.....
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    Garrincha58
    1726504173
    Такой посыл можно дать каждому второму футболёру в РПЛ, особенно молодым
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    САДЫЧОК
    1726513776
    Много внимание этому обычному среднему футболисту без скорости и техники.
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    IVANRUS777
    1726513959
    Уже 78 лет Анатолию Бышовцу. Здоровья ветерану нашего отечественного футбола. Совсем о нём в последнее время слышно не было. А советы Соболев слушает только от своего агента, да и к футболу сейчас по другому относятся современные футболисты. Сейчас в голове у большинства из них только деньги.
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