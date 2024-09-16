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    Батраков: «Не называйте меня звездой, пожалуйста»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков призвал к сдержанности в оценках его игры.

    – На пресс‑конференции, когда Михаила Галактионова спрашивали про тебя, тебя назвали новой русской звездой. И он попросил не называть тебя так.

    – Хочу присоединиться к словам Михаила Михайловича, вот и всe. Не называйте меня звездой, пожалуйста, я с ним согласен на 100%. Да, у меня случился определeнный успешный отрезок. Хочу показать это на дистанции, только тогда можно что‑то определeнное говорить. Пока выводы по мне делать очень рано.

    – «Определeнная дистанция» – это сколько?

    – Думаю, один сезон – минимум.

    • Батраков – воспитанник «Локомотива».
    • Он дебютировал за главную команду в прошлом сезоне.
    • Накануне Батраков достиг отметки в 10+ голевых действий в РПЛ, установив рекорд лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2024 15:39
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    Комментарии (1)
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    7:1
    1726490862
    лучше расскажи, какие у тебя отступные. если локо в очередной раз лоханулось, и как за глушенкова будут - то зенит и спортаг очень сильно интересуются)
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