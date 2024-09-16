Батраков: «Не называйте меня звездой, пожалуйста»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков призвал к сдержанности в оценках его игры.

– На пресс‑конференции, когда Михаила Галактионова спрашивали про тебя, тебя назвали новой русской звездой. И он попросил не называть тебя так.

– Хочу присоединиться к словам Михаила Михайловича, вот и всe. Не называйте меня звездой, пожалуйста, я с ним согласен на 100%. Да, у меня случился определeнный успешный отрезок. Хочу показать это на дистанции, только тогда можно что‑то определeнное говорить. Пока выводы по мне делать очень рано.

– «Определeнная дистанция» – это сколько?

– Думаю, один сезон – минимум.