Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Заподозренные в романе Быстров и Буланова выложили фото в обнимку: «С любимой»

    Заподозренные в романе Быстров и Буланова выложили фото в обнимку: «С любимой»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров выложил совместное фото с певицей Татьяной Булановой.

    «С любимой», – подписал кадр спортсмен.

    • Буланова – бывшая жена экс-игрока сборной России Владислава Радимова.

    Несколько лет назад Буланову и Быстрова заподозрили в романе. Поводом стало похожее фото в соцсети.

    Татьяна тогда опровергла домыслы об отношениях с Владимиром.

    «Да нет. Ну что вы! У Владимира Быстрова замечательная жена, они уже счастливы много лет. Мы с ним просто очень давно дружим!» – ответила Буланова в 2021 году «Пятому каналу».

    Фото: соцсети Владимира Быстрова

    Новости по теме
    Губерниев – Быстрову, который перестал ходить на «Матч ТВ»: «Володь, я скучаю!» 3
    Орлов раскрыл обстоятельства трансфера Быстрова из «Зенита» в «Спартак» 3
    Быстров жестко оценил результат работы Капелло со сборной России на ЧМ-2014 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2024 15:31
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    evgevg13
    1726490353
    Ну не можетТанечка без футбола...
    Ответить
    7:1
    1726490758
    то с дубайскими шлюхами выкладывает фотки, то с булановой. а вот со своим тарасофским мужем почему-то стесняется. наверное, помнит, как ему начистили рыло в центре питера.
    Ответить
    Myasko
    1726491086
    У Булановой мизинец сбежал. Не по размеру тапки
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1726493854
    "а женщина настоящая, как знамя переходящее..." (Р. Казакова) - Буланов2.0 нарисовался)) "да нет, ну что вы! я ему только воздушные поцелуи шлюююю!")))
    Ответить
    NewLife
    1726498313
    Давайте фото из кровати)
    Ответить
    АлексМак
    1726504059
    один попользовал, теперь другой...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+