Заподозренные в романе Быстров и Буланова выложили фото в обнимку: «С любимой»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров выложил совместное фото с певицей Татьяной Булановой.

«С любимой», – подписал кадр спортсмен.

Буланова – бывшая жена экс-игрока сборной России Владислава Радимова.

Несколько лет назад Буланову и Быстрова заподозрили в романе. Поводом стало похожее фото в соцсети.

Татьяна тогда опровергла домыслы об отношениях с Владимиром.

«Да нет. Ну что вы! У Владимира Быстрова замечательная жена, они уже счастливы много лет. Мы с ним просто очень давно дружим!» – ответила Буланова в 2021 году «Пятому каналу».

Фото: соцсети Владимира Быстрова