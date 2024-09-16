Заподозренные в романе Быстров и Буланова выложили фото в обнимку: «С любимой»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров выложил совместное фото с певицей Татьяной Булановой.
«С любимой», – подписал кадр спортсмен.
- Буланова – бывшая жена экс-игрока сборной России Владислава Радимова.
Несколько лет назад Буланову и Быстрова заподозрили в романе. Поводом стало похожее фото в соцсети.
Татьяна тогда опровергла домыслы об отношениях с Владимиром.
«Да нет. Ну что вы! У Владимира Быстрова замечательная жена, они уже счастливы много лет. Мы с ним просто очень давно дружим!» – ответила Буланова в 2021 году «Пятому каналу».
Фото: соцсети Владимира Быстрова