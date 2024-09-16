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    Дзюба отреагировал на сравнения с Соболевым

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба призвал не сравнивать его с Александром Соболевым.

    • Оба футболиста по ходу карьеры переходили из «Спартака» в «Зенит».

    – Многие сравнивают трансфер Соболева в «Зенит» с вашим переходом в питерский клуб.

    – Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня – свой. С кем-то сравнивать смысла нет.

    – Совсем не видите сходства?

    – Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит».

    – Самое смешное сравнение про себя, которое вы слышали?

    Питер Крауч

    • Соболев, в отличие от Дзюбы, не брал РПЛ.
    • Артем – лучший бомбардир в истории лиги.

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    Источник: Sport24

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    16.09.2024 15:10
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