Дзюба отреагировал на сравнения с Соболевым

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба призвал не сравнивать его с Александром Соболевым.

Оба футболиста по ходу карьеры переходили из «Спартака» в «Зенит».

– Многие сравнивают трансфер Соболева в «Зенит» с вашим переходом в питерский клуб.

– Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня – свой. С кем-то сравнивать смысла нет.

– Совсем не видите сходства?

– Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит».

– Самое смешное сравнение про себя, которое вы слышали?

– Питер Крауч