Экс-защитник «МЮ» и «Аль-Насра» рассказал, что ест Роналду

Защитник «Ботафого» Алекс Теллес рассказал о питании нападающего Криштиану Роналду. Бразилец выступал вместе с ним в «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Насре».
«Его рацион был совершенно другим. Он ест много натуральных продуктов и всегда смотрит, что в чужих тарелках. Мы даже боялись брать десерт.
Мы знали, что ему нравится следить за своим телом, поэтому хотели следовать его примеру.
Было время, когда он употреблял протеин после обеда. Где-то через 15 дней на столе уже было около 20 видов протеина, и игроки просили диетологов давать его им, чтобы посмотреть, есть ли в этом какая-то магия», – сказал Теллес.
- 39-летний Роналду в этом сезоне провел за «Аль-Наср» 5 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- Контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.