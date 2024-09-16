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    Экс-защитник «МЮ» и «Аль-Насра» рассказал, что ест Роналду

    Защитник «Ботафого» Алекс Теллес рассказал о питании нападающего Криштиану Роналду. Бразилец выступал вместе с ним в «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Насре».

    «Его рацион был совершенно другим. Он ест много натуральных продуктов и всегда смотрит, что в чужих тарелках. Мы даже боялись брать десерт.

    Мы знали, что ему нравится следить за своим телом, поэтому хотели следовать его примеру.

    Было время, когда он употреблял протеин после обеда. Где-то через 15 дней на столе уже было около 20 видов протеина, и игроки просили диетологов давать его им, чтобы посмотреть, есть ли в этом какая-то магия», – сказал Теллес.

    • 39-летний Роналду в этом сезоне провел за «Аль-Наср» 5 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • Контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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    Источник: A Bola

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    16.09.2024 14:32
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    Комментарии (2)
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    evgevg13
    1726490415
    А чем срёт не уточнил?
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