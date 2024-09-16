«Барселона» сделала заявление о травме Ольмо

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо выбыл из строя на срок от четырех до пяти недель. Клуб заявил, что у футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы правого бедра.

В воскресенье Ольмо был заменен на 61-й минуте гостевого матча 5-го тура Ла Лиги с «Жироной» (4:1).

В этом сезоне хавбек забил по одному голу за «Барселону» в каждой из трех встреч, в которых принял участие.

До конца месяца каталонцы сыграют с «Монако» в Лиге чемпионов, а также с «Вильярреалом», «Хетафе» и «Осасуной» в чемпионате Испании.