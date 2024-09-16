Основной защитник «Реала» может пропустить матч 1-го тура ЛЧ

Защитник «Реала» Эдер Милитао не работал в общей группе на сегодняшней тренировке команды. По данным Marca, футболист занимался индивидуально и может пропустить матч со «Штутгартом» в Лиге чемпионов во вторник.

Милитао получил повреждение в расположении сборной Бразилии. У защитника «Реала» был диагностирован перегруз мышц, однако он принял участие в субботнем матче против «Реал Сосьедад» (2:0) в 5-м туре Примеры.

Сообщается также, что Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени, по готовности которых принять участие в ближайшей встрече были вопросы, тренировались вместе с командой.