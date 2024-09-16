Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Основной защитник «Реала» может пропустить матч 1-го тура ЛЧ

    Основной защитник «Реала» может пропустить матч 1-го тура ЛЧ

    Защитник «Реала» Эдер Милитао не работал в общей группе на сегодняшней тренировке команды. По данным Marca, футболист занимался индивидуально и может пропустить матч со «Штутгартом» в Лиге чемпионов во вторник.

    Милитао получил повреждение в расположении сборной Бразилии. У защитника «Реала» был диагностирован перегруз мышц, однако он принял участие в субботнем матче против «Реал Сосьедад» (2:0) в 5-м туре Примеры.

    Сообщается также, что Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени, по готовности которых принять участие в ближайшей встрече были вопросы, тренировались вместе с командой.

    Новости по теме
    Бускетс рассудит «Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби
    Фанат «Мальорки» получил условный срок за оскорбления Винисиуса и Чуквуэзе 3
    Фанаты «Атлетико» готовят акцию против Винисиуса 7
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2024 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+