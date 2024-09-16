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    • Ловчев прокомментировал ничью «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

    Ловчев прокомментировал ничью «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

    Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев резко высказался о работе судей на матче 8‑го тура РПЛ в Каспийске между махачкалинским «Динамо» и красно-белыми (1:1).

    «Футболистов «Спартака» били просто нещадно, Кукуян при этом находился просто рядом и разводил руками. Судья должен оберегать игроков, а здесь происходил бандитизм со стороны футболистов «Динамо».

    Хотел бы, чтобы Кукуян оказался на месте футболистов красно‑белых, и его так же хлестали. А потом буду читать, что эти эпизоды рассматривала какая‑то комиссия, да пошла ты, комиссия!» – сказал Ловчев.

    • Главным судьей матча был Павел Кукуян.
    • По ходу игры команды получили по две желтые карточки. У «Динамо» Мх «горчичники» показали Темиркану Сундукову (за систематические нарушения правил) и Сослан Кагермазову (неспортивное поведение). У «Спартака» желтые карточки получили Тео Бонгонда (грубая игра) и Срджан Бабич (срыв перспективной атаки).
    • В концовке у «Динамо» Мх был удален Хуссем Мрезиг за лишение соперника явной возможности забить гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2024 12:20
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    Комментарии (9)
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    evgevg13
    1726478641
    А вы сами и насоздавали этих комиссий
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    Ziklop
    1726479022
    когда косят спартачей то должен оберегать, а если спартачи или другая московская команда, то это мужская борьба!!! прямо комментаторов с матч тв копирует!!!
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    Зеркальный
    1726479276
    Мда, когда Клаудиньо три года просто в каждом матче по ногами от души лупят, за майку хватают, тут он не подметил ничего, Вендела чуть не сломали, Педро, а за розовых он решил поговорить, позорище. Ну, а что ещё ожидать от москвабада жалкого.
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    7:1
    1726485967
    позор рыжим! ПОЗОР!
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