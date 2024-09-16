Ловчев прокомментировал ничью «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев резко высказался о работе судей на матче 8‑го тура РПЛ в Каспийске между махачкалинским «Динамо» и красно-белыми (1:1).
«Футболистов «Спартака» били просто нещадно, Кукуян при этом находился просто рядом и разводил руками. Судья должен оберегать игроков, а здесь происходил бандитизм со стороны футболистов «Динамо».
Хотел бы, чтобы Кукуян оказался на месте футболистов красно‑белых, и его так же хлестали. А потом буду читать, что эти эпизоды рассматривала какая‑то комиссия, да пошла ты, комиссия!» – сказал Ловчев.
- Главным судьей матча был Павел Кукуян.
- По ходу игры команды получили по две желтые карточки. У «Динамо» Мх «горчичники» показали Темиркану Сундукову (за систематические нарушения правил) и Сослан Кагермазову (неспортивное поведение). У «Спартака» желтые карточки получили Тео Бонгонда (грубая игра) и Срджан Бабич (срыв перспективной атаки).
- В концовке у «Динамо» Мх был удален Хуссем Мрезиг за лишение соперника явной возможности забить гол.