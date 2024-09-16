Шалимов назвал игрока, который станет открытием сезона в РПЛ

Бывший тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«Не хочется сглазить, но открытием сезона может стать Батраков. Он молодой парень, всего 19 лет, но играет стабильно. Смотрю на него, насколько он грамотно разбирается во все ситуациях. Ничего лишнего, желаю ему стабильности», – сказал Шалимов.