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    • Шалимов назвал игрока, который станет открытием сезона в РПЛ

    Шалимов назвал игрока, который станет открытием сезона в РПЛ

    Бывший тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

    «Не хочется сглазить, но открытием сезона может стать Батраков. Он молодой парень, всего 19 лет, но играет стабильно. Смотрю на него, насколько он грамотно разбирается во все ситуациях. Ничего лишнего, желаю ему стабильности», – сказал Шалимов.

    • Батраков провел в этом сезоне 10 матчей, забил 5 голов, отдал 5 передач.
    • Он дебютировал в основном составе «Локомотива» в марте 2024 года. В прошлом сезоне провел 6 игр, забил 1 мяч.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2024 11:43
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    Комментарии (3)
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    evgevg13
    1726476989
    А я думал, что он про Иванова Ивана Ивановича говорить будет
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    САДЫЧОК
    1726483365
    Открытие-это агент Джикии, редкий нег@дяй!
    Ответить
    7:1
    1726485538
    скажите, а какие у него отступные? гы-гы))
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