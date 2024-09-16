Новичок «Барселоны» получил повреждение перед стартом ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо пропустит матч Лиги чемпионов с «Монако» 19 сентября. По данным As, у футболиста возникли небольшие проблемы с задней поверхностью бедра, связанные с мышечным перенапряжением.
Ожидается, что Ольмо пропустит от семи до десяти дней. Участие в гостевой игре 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» 22 сентября находится под вопросом.
- Футболист получил повреждение в матче с «Жироной» (4:1) в 5-м туре Примеры.
- 26-летний Ольмо перешел в «Барселону» летом и забил по одному голу в каждом из трех матчей, в которых принял участие.