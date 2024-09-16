Журналист раскрыл, что Неймар говорил игрокам «Реала» о Мбаппе

Журналист Сириль Ануна рассказал, что бразильский нападающий Неймар обсуждал со своими соотечественниками из «Реала» переход в клуб нападающего Килиана Мбаппе. Он общался с Винисиусом, Родриго, Эдером Милитао и другими.

«Бразильцы [из «Реала»] дружат с Неймаром. Между Неймаром и Мбаппе всегда шла война. Неймар писал бразильцам про Мбаппе, что [играть с ним] это катастрофа и ад», – сказал Ануна.