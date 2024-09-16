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    • Журналист раскрыл, что Неймар говорил игрокам «Реала» о Мбаппе

    Журналист раскрыл, что Неймар говорил игрокам «Реала» о Мбаппе

    Журналист Сириль Ануна рассказал, что бразильский нападающий Неймар обсуждал со своими соотечественниками из «Реала» переход в клуб нападающего Килиана Мбаппе. Он общался с Винисиусом, Родриго, Эдером Милитао и другими.

    «Бразильцы [из «Реала»] дружат с Неймаром. Между Неймаром и Мбаппе всегда шла война. Неймар писал бразильцам про Мбаппе, что [играть с ним] это катастрофа и ад», – сказал Ануна.

    • Неймар и Мбаппе вместе играли за «ПСЖ» в 2017–2023 годах.
    • Летом 2023 года бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль», а этим летом Мбаппе перебрался в «Реал».

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    Источник: Get Football

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    16.09.2024 08:21
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    Комментарии (9)
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    Damir07
    1726465358
    Конечно ты так будешь говорить ))) ты же хотел чтобы все на теья играли сперва начали играть но из за того что не можешь забивать все голы Мбаппе отдавали из за этого говоришь катастрофа Вы даже не на одном фланге играйте откуда ты знаешь
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    DOCTOR PENALTY
    1726467593
    Говнюк завистливый. У Глушенкова тоже в любой момент могут обвалиться отношения с бразильцами. Как сыграет Семак в этом моменте? Непросто будет ему.
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    Garrincha58
    1726472613
    Клоун из Бразилии уже давно сбитый лётчик от него толку как от Дзюбы, а Мбаппе точно был не нужен нынешнему Реалу они с ним ничего не выиграют
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