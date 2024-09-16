Бубнов оценил перспективы «Спартака» после игры с «Динамо» Мх

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов проанализировали матч 8-го тура РПЛ, в котором красно-белые в гостях сыграли вничью с «Динамо» Мх (1:1).

«Результат игры был вполне ожидаем. Тренерский штаб москвичей хорошо знал «Динамо» по недавнему кубковому матчу. Недооценки здесь не могло быть. У махачкалинцев также был запредельный настрой. Они и в Москве не боялись соперников, а дома и подавно.

Для «Спартака» главной задачей было забить первым. Обычно в таких случаях становится значительно легче играть с закрытыми командами, к коим, без сомнения, относится «Динамо». Удивительно, что хозяева так упустили Угальде, но это хлеб костариканца. Он способен забивать много таких голов, главное его правильно обслуживать.

Но с красно-белыми произошeл несчастный случай – Литвинов забил в свои ворота. Максименко делал всe верно в этой ситуации, и он бы перехватил мяч, но занявший неправильную позицию Руслан неудачно срезал мяч. Нужно было просто уступить вратарю.

Ожидаемо «Спартак» больше владел мячом, но явных голевых моментов команда Станковича создала мало. Динамовцы жeстко встречали соперников, не позволяя им развернуть атаки в своей штрафной площади на полную мощь. Такой вязкий матч тяжело смотреть, да и брака было много.

Ни та ни другая команда не наиграли на победу. Для махачкалинцев такой результат можно считать успехом, а вот для «Спартака» это сравни поражению.

Встреча показала, что махачкалинцы заслуженно набрали девять очков и располагаются высоко в турнирной таблице. Любому лидеру будет тяжело противостоять такому «Динамо». Плюс команда играла преимущественно в выездных матчах, а это значит, что впереди много встреч на дома. Для дебютанта лиги динамовцы показывают неплохой результат.

«Спартак» играет с перепадами и ещe будет терять очки с соперниками такого уровня. Пока о чемпионстве не стоит даже заикаться. Станкович ещe ищет оптимальные сочетания футболистов. Команда ещe сырая, но красно-белые будут крутиться вокруг тройки в турнирной таблице», – написал Бубнов.