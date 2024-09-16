Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Бубнов оценил перспективы «Спартака» после игры с «Динамо» Мх

    Бубнов оценил перспективы «Спартака» после игры с «Динамо» Мх

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов проанализировали матч 8-го тура РПЛ, в котором красно-белые в гостях сыграли вничью с «Динамо» Мх (1:1).

    «Результат игры был вполне ожидаем. Тренерский штаб москвичей хорошо знал «Динамо» по недавнему кубковому матчу. Недооценки здесь не могло быть. У махачкалинцев также был запредельный настрой. Они и в Москве не боялись соперников, а дома и подавно.

    Для «Спартака» главной задачей было забить первым. Обычно в таких случаях становится значительно легче играть с закрытыми командами, к коим, без сомнения, относится «Динамо». Удивительно, что хозяева так упустили Угальде, но это хлеб костариканца. Он способен забивать много таких голов, главное его правильно обслуживать.

    Но с красно-белыми произошeл несчастный случай – Литвинов забил в свои ворота. Максименко делал всe верно в этой ситуации, и он бы перехватил мяч, но занявший неправильную позицию Руслан неудачно срезал мяч. Нужно было просто уступить вратарю.

    Ожидаемо «Спартак» больше владел мячом, но явных голевых моментов команда Станковича создала мало. Динамовцы жeстко встречали соперников, не позволяя им развернуть атаки в своей штрафной площади на полную мощь. Такой вязкий матч тяжело смотреть, да и брака было много.

    Ни та ни другая команда не наиграли на победу. Для махачкалинцев такой результат можно считать успехом, а вот для «Спартака» это сравни поражению.

    Встреча показала, что махачкалинцы заслуженно набрали девять очков и располагаются высоко в турнирной таблице. Любому лидеру будет тяжело противостоять такому «Динамо». Плюс команда играла преимущественно в выездных матчах, а это значит, что впереди много встреч на дома. Для дебютанта лиги динамовцы показывают неплохой результат.

    «Спартак» играет с перепадами и ещe будет терять очки с соперниками такого уровня. Пока о чемпионстве не стоит даже заикаться. Станкович ещe ищет оптимальные сочетания футболистов. Команда ещe сырая, но красно-белые будут крутиться вокруг тройки в турнирной таблице», – написал Бубнов.

    • 27 августа «Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо» в игре Кубка России со счетом 0:1.
    • Красно-белые занимают в РПЛ 5-е место с 15 очками. Махачкалинцы находятся на 9-й позиции с 9 очками.

    Новости по теме
    Бубнов проанализировал матч «Спартак» – «Динамо» 10
    Бубнов разобрал игру «Зенит» – «Факел» 8
    Бубнов спрогнозировал итоги матчей 9-го тура 5
    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2024 07:52
    Рекомендуем
    Комментарии (29)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Конопляных дел мастер
    1726467726
    Один удар у розовых свинух в створ! Но всё же могут зацепиться за 6 место при хороших раскладах. А так промежность 7-10 места.
    Ответить
    andr45
    1726467960
    БУБНОВ «Но произошeл несчастный случай» Может быть, может быть) А, может быть, эта джикиевская шестерка, мстя за Жорика, специально забил?
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1726469646
    Трудно не согласиться. **
    Ответить
    grb651
    1726471195
    На смену Заремы пришли еще более жучайшие дилетанты плюс там же интернационал беззубых цыган во главе с лодырем Будулаем который себя тренером возомнил)) По итогу судя по трансферам в этом гадюшнике воруют все кому не лень) По составу там толпа большая поэтому будут где то в районе 8-10 места короче голимый середняк и чем быстрее это признают их оголтелые фанатики тем для них же лучше будет!
    Ответить
    oyabun
    1726471634
    К сожалению с такой игрой, а главное с такими исполнителями как Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Денисов, Умяров, Жозе Виллиан - наше место 4-5 в таблице.
    Ответить
    VVM1964
    1726472420
    Полностью согласен !!!
    Ответить
    ivany4
    1726478908
    Об болельщики КБ здесь говорили после 3 игры. Первый год Станковича - год построения команды и избавление от неликвида. Он должен сам понять, кто чего стоит, а не слушать "подсказки". Не дай Бог еще "цари разные" припрутся помогать ему.)) Наше место по завершению сезона в тройке - реально, при определенных обстоятельствах может быть как успех, так и провал.)) Эк я загнул, начитавшись "экспертов".)))
    Ответить
    FWSPM
    1726479526
    Несчастный случай ? или очередной привоз умярова которых был вагон и чудом не закончились еще голами. Почему он провел на поле весь матч? Никакого логичного обьяснения не вижу. Литвинов здесь просто жертва обстоятельств такие срезы могут с кем угодно произойти
    Ответить
    Зеркальный
    1726479645
    Да это реальный уровень неудачников розовых. На выезде без побед в чемпионате, что ещё тут надо говорить? Даже дома, и то ананасовый сок пьют перед приездом любой команды, которая выше уровня Факела, пусть дальше смешат страну, такие клоуны нам нужны
    Ответить
    zigbert
    1726500423
    Грамотный анализ игры от Бубнова. Но в этой игре Спартак ещё сыграл ниже своих возможностей. Лишь в концовке появились проблески настоящей игры.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+