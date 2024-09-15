Тренер «Акрона» прокомментировал дебют Дзюбы

Заур Тедеев, главный тренер «Акрона», высказался о дебюте нападающего Артема Дзюбы.

Форвард вышел на замену в матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

Дзюба оформил ассист на Владимира Хубулова.

– Как оцените дебют Дзюбы?

– Этот футболист собирал всю страну и объединял перед чемпионатом мира. Как я могу рассчитывать на него не как на лидера? Дзюба должен быть на поле. Он своим выходом добавил очень много правильных действий. И как лидер он в некоторых эпизодах взял инициативу на себя. Внес конкретику, это очень важно.

А тот пас, который он отдал… Девять нападающих из десяти пробили бы по воротам. Тем более, мы все знаем ситуацию с рекордами. Желаю ему все эти рекорды побить.

Контракт Дзюбы рассчитан до лета.

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