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    Тренер «Акрона» прокомментировал дебют Дзюбы

    Заур Тедеев, главный тренер «Акрона», высказался о дебюте нападающего Артема Дзюбы.

    • Форвард вышел на замену в матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).
    • Дзюба оформил ассист на Владимира Хубулова.

    – Как оцените дебют Дзюбы?

    – Этот футболист собирал всю страну и объединял перед чемпионатом мира. Как я могу рассчитывать на него не как на лидера? Дзюба должен быть на поле. Он своим выходом добавил очень много правильных действий. И как лидер он в некоторых эпизодах взял инициативу на себя. Внес конкретику, это очень важно.

    А тот пас, который он отдал… Девять нападающих из десяти пробили бы по воротам. Тем более, мы все знаем ситуацию с рекордами. Желаю ему все эти рекорды побить.

    • Контракт Дзюбы рассчитан до лета.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2024 23:22
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    Комментарии (1)
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    Бригадный
    1726470415
    Очень красиво и очень правильно сказал Заур.
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