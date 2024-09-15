Мостовой заявил о готовности помочь Станковичу в «Спартаке»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на приглашение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на стажировку.

«Мы с уважением друг к другу относимся. Он знает, кто такой Мостовой. А я знаю, как он играл. Это же не как там вот эти вот, понимаете, о ком я говорю… Которые сейчас в Испании пытаются. И еще есть некоторые такие же.

Так что, если потребуется, готов помочь Станковичу в тренерском штабе «Спартака», – сказал Мостовой.

Мостовой получает тренерскую лицензию.

Он постоянно жалуется, что его не приглашают в «Спартак».

Мостовой брал с москвичами чемпионат СССР.

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