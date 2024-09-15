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    • Мостовой заявил о готовности помочь Станковичу в «Спартаке»

    Мостовой заявил о готовности помочь Станковичу в «Спартаке»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на приглашение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на стажировку.

    «Мы с уважением друг к другу относимся. Он знает, кто такой Мостовой. А я знаю, как он играл. Это же не как там вот эти вот, понимаете, о ком я говорю… Которые сейчас в Испании пытаются. И еще есть некоторые такие же.

    Так что, если потребуется, готов помочь Станковичу в тренерском штабе «Спартака», – сказал Мостовой.

    • Мостовой получает тренерскую лицензию.
    • Он постоянно жалуется, что его не приглашают в «Спартак».
    • Мостовой брал с москвичами чемпионат СССР.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.09.2024 23:08
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    Комментарии (9)
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    vvv123
    1726432276
    Пусти козла в огород!
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    Конопляных дел мастер
    1726457424
    Через полгода место станет вакантным. Выпрут Станковича.
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    serppion
    1726479101
    Спартак - кладбище талантов. И могильник тренеров.
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    odessakmv
    1726482810
    очконешь же, Царёк!!!!! соскочишь в последний момент, если реально позовут, только пистеть гаразд
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    grb651
    1726487884
    Два дибила это сила верной дорогой идете)))))))
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    Shuriak
    1726500263
    У Мостового точно мания величия,не зря была кличка Царь.
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    James--google
    1726563004
    Никак Мостовой не уймется, так хочется, чтобы хоть куда пригласили тренером. А никто не берёт, и не возьмёт, видимо, вот и приходится бесконечно что- нибудь говорить, напоминая о себе!
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