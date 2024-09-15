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    Дзюба поделился впечатлениями от «Акрона»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выступил перед журналистами после дебюта в 8-м туре РПЛ против «Химок» (3:0).

    • Дзюба вышел на замену и сделал ассист.

    – За счет чего удалось победить с крупным счетом?

    – Первые 10 минут прошли под нашим контролем, потом упустили игру. Стандарты – наша проблема, теперь понимаю. Болельщики нас поддерживали, ребята тоже молодцы, проявили самоотдачу, самоотверженность, стелились под мяч.

    – Почему не стали бить по воротам, а отдали пас на гол?

    – Я всегда говорю, что получаю удовольствие от голевых передач не меньше, чем от забитых голов. Я хорошо отобрал мяч, мог забивать, но на паузе покатил мяч. С Владимиром Хубуловым скентовались сразу, команда хорошая, приятная, дружная. Партнер был в более выгодной позиции, поделился с ним мячом, а мне пас в копилочку.

    – Соскучились по футболу?

    – Да. Все время с опаской сдерживаю организм, надо чувствовать себя, но чувствую себя хорошо. Надо немного игровой ритм поймать, матчи сейчас подряд пойдут, через игры буду набирать.

    – За голами дело не станет?

    – Думаю, что нет, если так будем играть. Команда молодая, надо чуть хладнокровнее быть в определенных эпизодах. Думаю, мы это подкорректируем.

    • Контракт Дзюбы рассчитан до лета.
    • «Акрон» идет в РПЛ 11-м.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2024 21:51
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1726427320
    Удачи
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    Бригадный
    1726470543
    Дзюба очень крут. Подружиться ему с Зауром и будет толк для прогресса этой красивой команды.
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