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    Дзюба высказался о первом ассисте в «Акроне»

    Новичок «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал свой дебют в 8-м туре РПЛ против «Химок» (3:0).

    • Дзюба оформил ассист с замены.

    – Насколько соскучились по игре?

    – Очень соскучился, спасибо болельщикам, что так встретили – это очень приятно. Все не зря. Очень важная игра, важная победа, как команда выглядели очень достойно, это один из наших конкурентов за выживание, хотим подальше оттуда уйти.

    – Голевое действие в дебютном матче – думали пробить и как вообще родилась эта идея с пасом на Хубулова?

    – Можно было ударить, конечно, но Хубулов находился в лучшей позиции. Посмотрел повтор, и понял, что не ошибся. Самое важное – это победа.

    • У Артема контракт до лета.
    • Следующий соперник «Акрона» – «Факел».

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    Источник: Metaratings

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    15.09.2024 20:43
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