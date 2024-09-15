Дзюба высказался о первом ассисте в «Акроне»

Новичок «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал свой дебют в 8-м туре РПЛ против «Химок» (3:0).

Дзюба оформил ассист с замены.

– Насколько соскучились по игре?

– Очень соскучился, спасибо болельщикам, что так встретили – это очень приятно. Все не зря. Очень важная игра, важная победа, как команда выглядели очень достойно, это один из наших конкурентов за выживание, хотим подальше оттуда уйти.

– Голевое действие в дебютном матче – думали пробить и как вообще родилась эта идея с пасом на Хубулова?

– Можно было ударить, конечно, но Хубулов находился в лучшей позиции. Посмотрел повтор, и понял, что не ошибся. Самое важное – это победа.