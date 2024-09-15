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    • Дзюба сообщил, чем занимался ночью перед трансфером в «Акрон»

    Дзюба сообщил, чем занимался ночью перед трансфером в «Акрон»

    Новичок «Акрона» Артем Дзюба дал комментарий после дебютного матча за команду.

    «Очень соскучился, спасибо зрителям за такое приветствие. Все не зря, важно, что победили. Выглядели очень достойно. Один из конкурентов за выживание, мы хотим подальше уйти.

    Легко ли решился на трансфер? Ночь бессонная была. Надо было взвесить все за и против. Но все мое окружение признало, что вариант хороший. Да я бы и сам пожалел, если бы решил ничего не делать и отказался пошуметь в лиге.

    Был ли вариант с «Крыльями Советов»? Слышал про это. Но моя территория – то что на поле. Не люблю эти агентские дела. К сожалению, сегодня агенты многое решают. У меня есть друг, который помогает. Он, наверное, сам уже жалеет, бедолага, что за это взялся», – сказал Дзюба.

    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • У него контракт с «Акроном» до лета.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2024 19:40
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    Комментарии (16)
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    САНЁК17
    1726419251
    Теперь каждый игрок должен сообщить чем занимался ночью перед трансфером ? я ваах-ю над этими журналюгами
    Ответить
    ЮНик
    1726419533
    Чем занимался ночью Дзюба? Ответ на поверхности. Вернее под одеялом. Гонял лысого.
    Ответить
    DMитрий
    1726420684
    Только не это...
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    кайрос
    1726420935
    Ночь бессонная была.=== Драчил всю ночь. Гы гы
    Ответить
    The only one
    1726425519
    Кто о чём, а озабоченные в комментах о своём насущном
    Ответить
    Sergey-Martinov-yandex
    1726428905
    С Дунькой Кулаковой трансфер обсуждал.
    Ответить
    neim
    1726430753
    Не уж то опять, этим самым ? )))
    Ответить
    balam
    1726432329
    опять!?
    Ответить
    vvv123
    1726432648
    Ананизмом, чем же еще!
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    odessakmv
    1726483249
    "уж полночь близится, а .... видео..... всё нет"! (почти цитата)
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