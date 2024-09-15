Дзюба сообщил, чем занимался ночью перед трансфером в «Акрон»

Новичок «Акрона» Артем Дзюба дал комментарий после дебютного матча за команду.

В 8-м туре РПЛ «Акрон» победил дома «Химки» (3:0). У Артема ассист с замены.

«Очень соскучился, спасибо зрителям за такое приветствие. Все не зря, важно, что победили. Выглядели очень достойно. Один из конкурентов за выживание, мы хотим подальше уйти.

Легко ли решился на трансфер? Ночь бессонная была. Надо было взвесить все за и против. Но все мое окружение признало, что вариант хороший. Да я бы и сам пожалел, если бы решил ничего не делать и отказался пошуметь в лиге.

Был ли вариант с «Крыльями Советов»? Слышал про это. Но моя территория – то что на поле. Не люблю эти агентские дела. К сожалению, сегодня агенты многое решают. У меня есть друг, который помогает. Он, наверное, сам уже жалеет, бедолага, что за это взялся», – сказал Дзюба.

Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

У него контракт с «Акроном» до лета.

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