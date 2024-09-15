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    • Валерий Овчинников назвал Абаскаля чертом из-за ситуации с Джикией

    Валерий Овчинников назвал Абаскаля чертом из-за ситуации с Джикией

    Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников раскритиковал Гильермо Абаскаля. Он считает, что испанский специалист повлиял на уход Георгия Джикии из «Спартака».

    • Абаскаль сейчас тренирует «Гранаду».
    • Джикия подписал контракт с «Химками».

    «Этот черт Абаскаль просто закопал Джикию! Закопал, промокашка. Теперь Джикии надо снова доказывать, что это тот самый Джикия, который был в «Спартаке» в лучшие годы.

    Если бы не Абаскаль, то Джикия до сих пор был в «Спартаке». Но руководство клуба допустило, чтобы Абаскаль развлекался над футболистами. Не закопал ли Джикию его агент? Мне трудно сказать, не могу забираться в работу агента.

    «Химки» – неплохой вариант для Джикии! Из Москвы уезжать не надо, сложно было бы уезжать на периферию. Для него это самый лучший вариант, чтобы восстать из футбольного пепла.

    Думаю, Джикии понадобится две-три недели, чтобы набрать форму. Будет зависеть от его психологии, злости. Ему не 20 лет, это опытный мужик. Я верю в Джикию», – сказал Овчинников.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Legalbet

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    15.09.2024 18:48
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    Комментарии (8)
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    Arvlad
    1726416200
    Верно! Никогда в этом не сомневался...
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    andrei-sarap-yandex
    1726416276
    тренер не враг команды....тренеру нужен результат....ДЖИКИЯ был в команде ещё 5 месяцев после АБАСКАЛЯ ....почему не играл у 2 тренеров ????? потому что слабый игрок....а СПАРТАК самая ГНИЛАЯ И ПАРШИВАЯ КОМАНДА В россии......СПАРТАК-БАРДАК РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА
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    andrei-sarap-yandex
    1726416327
    СПАРТАК-БАРДАК РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА......ГНИЛЬ
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    MazaiNN
    1726417378
    Налили чуваку ..
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    andr45
    1726417948
    АРШАВИН «Бабич выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком» ПИМЕНОВ «Капитан «Спартака» Георгий Джикия перестал играть, так как проиграл конкуренцию сербскому защитнику Срджану Бабичу.» ТИТОВ «Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль имеет полное право оставлять в запасе капитана команды Георгия Джикию»
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    andr45
    1726418347
    В.В. ПУТИН «Кто как обзывается, тот сам так называется»
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