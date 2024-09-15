Валерий Овчинников назвал Абаскаля чертом из-за ситуации с Джикией

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников раскритиковал Гильермо Абаскаля. Он считает, что испанский специалист повлиял на уход Георгия Джикии из «Спартака».

Абаскаль сейчас тренирует «Гранаду».

Джикия подписал контракт с «Химками».

«Этот черт Абаскаль просто закопал Джикию! Закопал, промокашка. Теперь Джикии надо снова доказывать, что это тот самый Джикия, который был в «Спартаке» в лучшие годы.

Если бы не Абаскаль, то Джикия до сих пор был в «Спартаке». Но руководство клуба допустило, чтобы Абаскаль развлекался над футболистами. Не закопал ли Джикию его агент? Мне трудно сказать, не могу забираться в работу агента.

«Химки» – неплохой вариант для Джикии! Из Москвы уезжать не надо, сложно было бы уезжать на периферию. Для него это самый лучший вариант, чтобы восстать из футбольного пепла.

Думаю, Джикии понадобится две-три недели, чтобы набрать форму. Будет зависеть от его психологии, злости. Ему не 20 лет, это опытный мужик. Я верю в Джикию», – сказал Овчинников.

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