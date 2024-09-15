Капитан «Атланты» оценил уровень игры Миранчука

Капитан «Атланты» Брэд Гьюзан высказался об игре Алексея Миранчука.

«Я думаю, когда он с мячом, можно использовать слово вроде «скользящий», не так ли? Он скользит с мячом. Мяч довольно хорошо держится у него на ноге.

Мы стремимся попасть в атакующую треть, в опасные зоны. Нам просто необходимы завершающие действия, пас, удар, все это. Я думаю, у него есть качества, которые могут помочь нам», – сказал Гьюзан.

Миранчук перешел в «Атланту» этим летом.

Российский полузащитник провел 3 матча, не отметившись результативными действиями.

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