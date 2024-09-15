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    Капитан «Атланты» оценил уровень игры Миранчука

    Капитан «Атланты» Брэд Гьюзан высказался об игре Алексея Миранчука.

    «Я думаю, когда он с мячом, можно использовать слово вроде «скользящий», не так ли? Он скользит с мячом. Мяч довольно хорошо держится у него на ноге.

    Мы стремимся попасть в атакующую треть, в опасные зоны. Нам просто необходимы завершающие действия, пас, удар, все это. Я думаю, у него есть качества, которые могут помочь нам», – сказал Гьюзан.

    • Миранчук перешел в «Атланту» этим летом.
    • Российский полузащитник провел 3 матча, не отметившись результативными действиями.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: The Atlanta Journal-Constitution

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    15.09.2024 17:46
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1726415045
    терпение и еще раз терпение и все будет
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    Эдуард-Романов-google
    1726501145
    Он знал в какую страну едет и был согласен а терь что не так?
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