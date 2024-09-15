Англию могут отстранить от УЕФА

УЕФА предупредил Англию, что ее сборная может быть отстранена в случае вмешательства государства в футбольную систему.

Поводом для предупреждения стала разработка законопроекта о специальном надзорном футбольном органе. Его создание не вписывается в нормативные документы УЕФА.

Помимо отстранения Англии УЕФА допустил и отлучение страны от проведения Евро-2028. Кроме того, речь идет об исключении английских клубов из еврокубков.

В УЕФА напомнили, что государство не должно вмешиваться в футбольное управление.

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