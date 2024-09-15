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    Англию могут отстранить от УЕФА

    УЕФА предупредил Англию, что ее сборная может быть отстранена в случае вмешательства государства в футбольную систему.

    • Поводом для предупреждения стала разработка законопроекта о специальном надзорном футбольном органе. Его создание не вписывается в нормативные документы УЕФА.

    Помимо отстранения Англии УЕФА допустил и отлучение страны от проведения Евро-2028. Кроме того, речь идет об исключении английских клубов из еврокубков.

    В УЕФА напомнили, что государство не должно вмешиваться в футбольное управление.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: The Times

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    15.09.2024 13:43
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    Комментарии (20)
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    Persona_non_Grata
    1726401427
    "Брехня...!)" (с)
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    qzma
    1726401492
    а когда США отстранят и Израиль? И может Китай? Или Венесуэлу?
    Ответить
    russkiisergei
    1726402621
    ответочка за мансити! не зря же говорили, что шейхи надавят на англию
    Ответить
    Garrincha58
    1726403351
    Kакой дурак это выдумал?, если даже в кошмарном сне это произойдёт то сколько денег потеряет УЕФА? Прежде чем писать эту ахинею надо головой думать, если есть конечно чем думать
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    slavа0508
    1726407415
    Хоть и было уже в истории отстранение английских клубов . но сейчас нет не реально . тогда мир был немного другой ...
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    Troyz
    1726410233
    УЕФА давно протаскивает сборную Англии на первую победу в Евро.в 20 году два финальных матча Уэмбли подарили, в 24 на сетку послабее впихнули, в 28 вообще полностью чемпионат им отдали. Что ещё должно произойти, чтобы англичане взяли Евро?))
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    subbotaspartak
    1726414174
    Может и отстраним, у себя немного разберёмся...
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    Damir07
    1726414902
    Да не должно из за этого наша сборная и наши клубы не играют в Европе))) только нацисты играют а нашим нельзя
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    odessakmv
    1726483562
    Не верю!!!! чинуши из УЕФы столько бабла на этом потеряют.....
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    BRO_football
    1726521246
    Пхахах, смешно! Если бы отстраняли каждую страну, где государство вмешивается в футбольные дела, то некому было бы играть в еврокубках! Да и Англия и английские клубы приносят турнирам УЕФА миллиарды доходов и миллионы болельщиков. Что скажут спонсоры, если УЕФА решит сами себя всего этого лишить?
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