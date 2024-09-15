Кьеллини вернулся в «Ювентус»

«Ювентус» сообщил о возвращении в клуб бывшего защитника команды Джорджо Кьеллини.

Кьеллини занял пост помощника генерального директора Маурицио Сканавино. Джорджо будет взаимодействовать с различными футбольными организациями, в том числе международными.

Итальянец закончил карьеру в прошлом году в «Лос-Анджелесе».

Затем 40-летний спортсмен работал тренером в системе американского клуба.

В 2005-2022 годах Кьеллини провел за «Юве» 424 матча в чемпионате, забил 27 голов.

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